«Магомед спит, это так мило». ЦСКА опубликовал фото Магнуссона из самолета

Таких белых магомедов не бывает.
Футболисты ЦСКА летят на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».
Пресс-служба армейского клуба сфотографировала защитника Хердура Магнуссона спящим в самолете.
«Магомед спит, как это мило», – говорится в подписи к фото на английском языке.
- Ранее московский клуб опубликовал состав команды на предстоящую игру, которая состоится в Болгарии.
- Матч «Лудогорец» – ЦСКА состоится в четверг, 19 сентября. Начало – в 22:00 мск.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 18, 2019