«Магомед спит, это так мило». ЦСКА опубликовал фото Магнуссона из самолета

Футболисты ЦСКА летят на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

Пресс-служба армейского клуба сфотографировала защитника Хердура Магнуссона спящим в самолете.

«Магомед спит, как это мило», – говорится в подписи к фото на английском языке.

Ранее московский клуб опубликовал состав команды на предстоящую игру, которая состоится в Болгарии.

Матч «Лудогорец» – ЦСКА состоится в четверг, 19 сентября. Начало – в 22:00 мск.