Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    «Магомед спит, это так мило». ЦСКА опубликовал фото Магнуссона из самолета

    Футболисты ЦСКА летят на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

    Пресс-служба армейского клуба сфотографировала защитника Хердура Магнуссона спящим в самолете.

    «Магомед спит, как это мило», – говорится в подписи к фото на английском языке.

    • Ранее московский клуб опубликовал состав команды на предстоящую игру, которая состоится в Болгарии.
    • Матч «Лудогорец» – ЦСКА состоится в четверг, 19 сентября. Начало – в 22:00 мск.

    Источник: твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14408

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Таких белых магомедов не бывает.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73727
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru