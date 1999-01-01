Бывшая жена Тимощука: «Толику кто-то внушил, что я ведьма. Он хотел наших дочек через суд определить в школу для умственно отсталых»

Надежда Навроцкая, бывшая супруга тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, заявила, что экс-футболист пытался лишить ее опеки над детьми, а их поместить в школу для детей с нарушениями развития.

«Толику кто-то внушил, что я ведьма. Он обвешался нитками-оберегами, даже детям какие-то нитки приволок… Полностью попал под влияние людей, которые хотели разрушить нашу семью до основания.

Самое смешное, Толик, может, и не понимает, что творит. Он же и футбольные контракты свои не читал. Вот и сейчас может подписать любой документ. Но я ему оправданий не ищу. Человек согласился отдать судьбу своих детей в руки аферистов. Он же хотел наших дочек через суд определить в школу для умственно отсталых.

Преувеличиваю? Ничуть. Это в интервью он хвастается, что дочки на четырех языках говорят, а когда пытался лишить меня опекунства через суд… Поскольку детки появились на свет недоношенными, то в дошкольном возрасте немного отставали в росте от сверстников. А по закону, в немецкие школы принимают с шести лет, за исключением особых случаев.

И вот когда им было по пять с половиной, их признали, хотя и готовыми, но с эмоциональными сложностями. Они все время спрашивали про маму. Тогда я попросила директора школы учесть историю рождения и начать обучение с семи лет. Директор согласилась. Толик же… подал иск о том, что я всех подкупила, и потребовал проведение экспертизы.

Для детей начался кошмар. Тесты в психиатрической клинике по 3,5 часа. Около часа заполняли анкеты, и никто дочкам не объяснял, что будет происходить. Скажем, показывают зебру и спрашивают: «Это кто?». А они так устали, что отвечают: «Мама, мы уже идем домой?». В итоге эксперты заключили, что у детей IQ в районе 60-70 баллов. И что они не говорят ни по-немецки, ни по-украински. Вроде как умственно отсталые…

Тогда мы прошли альтернативный тест на IQ в элитном мюнхенском университете Людвига и Максимилиана. Там мне не разрешили находиться рядом с детьми. Зато они набрали 118 баллов! Это было выше стандарта для их возраста», – рассказала Навроцкая в интервью «Советскому спорту».

По ее словам, после суда дети уже третий год успешно учатся в обычной школе.