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    Бывшая жена Тимощука: «Толику кто-то внушил, что я ведьма. Он хотел наших дочек через суд определить в школу для умственно отсталых»

    Надежда Навроцкая, бывшая супруга тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, заявила, что экс-футболист пытался лишить ее опеки над детьми, а их поместить в школу для детей с нарушениями развития.

    «Толику кто-то внушил, что я ведьма. Он обвешался нитками-оберегами, даже детям какие-то нитки приволок… Полностью попал под влияние людей, которые хотели разрушить нашу семью до основания.

    Самое смешное, Толик, может, и не понимает, что творит. Он же и футбольные контракты свои не читал. Вот и сейчас может подписать любой документ. Но я ему оправданий не ищу. Человек согласился отдать судьбу своих детей в руки аферистов. Он же хотел наших дочек через суд определить в школу для умственно отсталых.

    Преувеличиваю? Ничуть. Это в интервью он хвастается, что дочки на четырех языках говорят, а когда пытался лишить меня опекунства через суд… Поскольку детки появились на свет недоношенными, то в дошкольном возрасте немного отставали в росте от сверстников. А по закону, в немецкие школы принимают с шести лет, за исключением особых случаев.

    И вот когда им было по пять с половиной, их признали, хотя и готовыми, но с эмоциональными сложностями. Они все время спрашивали про маму. Тогда я попросила директора школы учесть историю рождения и начать обучение с семи лет. Директор согласилась. Толик же… подал иск о том, что я всех подкупила, и потребовал проведение экспертизы.

    Для детей начался кошмар. Тесты в психиатрической клинике по 3,5 часа. Около часа заполняли анкеты, и никто дочкам не объяснял, что будет происходить. Скажем, показывают зебру и спрашивают: «Это кто?». А они так устали, что отвечают: «Мама, мы уже идем домой?». В итоге эксперты заключили, что у детей IQ в районе 60-70 баллов. И что они не говорят ни по-немецки, ни по-украински. Вроде как умственно отсталые…

    Тогда мы прошли альтернативный тест на IQ в элитном мюнхенском университете Людвига и Максимилиана. Там мне не разрешили находиться рядом с детьми. Зато они набрали 118 баллов! Это было выше стандарта для их возраста», – рассказала Навроцкая в интервью «Советскому спорту».

    По ее словам, после суда дети уже третий год успешно учатся в обычной школе.

    • Навроцкая также заявила, что Тимощук с сообщниками якобы совершили рейдерский захват ее недвижимости в центре Киева.
    • Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и 2013-2015 годах.
    • В 2017 году завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб «Зенита».

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +33694

      MaxRnD 16 минут назад

      Если, предположить, что в молодости, выходя замуж, ты между человеком и деньгами всё-таки выбрала деньги, то все последующие за этим причитания и крики о помощи не стоят и выеденного яйца

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3121

      paracetamol 32 минуты назад

      Может и вправду ведьма? А может просто епнутая?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +889

      опус 2 33 минуты назад

      Ну наконец то я узнал о бывшей жене Тимощука ! А то есть не мог ,всё думал ,как она живёт бедолага

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      Boeung777 33 минуты назад

      Вот и зачем нам эта информация? Как легко у нас умеют смешивать с говном.

      0
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      Рейтинг: +3121

      paracetamol 36 минут назад

      Что-то бы про матч Локо или Краснодара написали, а то все какую-то х-ню!

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