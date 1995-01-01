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    Бывшая жена Тимощука: «Толик с сообщниками совершили рейдерский захват моей недвижимости в центре Киева»

    Надежда Навроцкая, бывшая супруга тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, рассказала о бракоразводном процессе с экс-футболистом.

    «Вместе мы были около 20 лет, из которых в браке действительно 16. И особых требований я не выдвигала. Была готова к компромиссам и уступкам. Мне вообще больше нравится создавать что-то, а не тратить энергию и силы на глупые распри. Я же воспитываю детей одна, и мне не хотелось, чтобы вся эта шумиха их как-то затронула. А в итоге…

    Вы не представляете, сколько денег Толик уже сжег на суды, на адвокатов. В Европе все очень дорого. Дороже, чем в Украине. Хотя, я уверена, что Толик заносит украинским судьям шестизначные суммы, чтобы те выносили незаконные решения. Бывало, судьи болели, отдыхали, менялись, переносили заседания – лишь бы затянуть процесс. И, в конце концов, нашлась-таки, по моему убеждению, самая продажная судья.

    Прошлым летом Толик с сообщниками совершили рейдерский захват недвижимости в центре Киева, где я являюсь единственным собственником. И сейчас судья Батрин выносит решение о разделе, по которому все самые дорогие объекты отходят моему бывшему мужу, а самые дешевые – мне с детьми.

    Меня лишают единственного источника дохода, хотя я, повторюсь, одна воспитываю двух малолетних детей, а Толик уклоняется от уплаты алиментов. Взамен на меня, к примеру, записывают квартиру, которую Толик давно продал другому человеку, а еще землю в Донецке, в которой у Толика неопределенная доля. Может, и 0,001 процента. Я не знаю. И по закону так делать нельзя. Но украинская судья, очевидно, руководствовалась отнюдь не законами», – сказала Навроцкая.

    • Ранее бывшая жена Тимощука подала на него в суд. Предметом иска стал раздел имуещства – пяти квартир в центре Петербурга.
    • Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и 2013-2015 годах.
    • В 2017 году завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб «Зенита».

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14408

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Кто у Толика сообщники? Рейдеры Лунёв ( по-пьяни раскачивал аэропорт), Кокорин (все знают), Дзюба ( шарил по тумбочкам), Заболотный (избил манекена). Сплошной криминалитет! *****

      0
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      Рейтинг: +293

      BykAs 27 минут назад

      " ...Беги дядь Мить."

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7355

      alex1951 49 минут назад

      Война семейного Майдана,итоги обсуждать - рано..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33694

      MaxRnD 51 минуту назад

      И эта святая женщина с тремя квартирами ... ((

      PS Надя, чтобы не было таких проблем надо было выходить за простого токаря/слесаря, но нет же, ты не выбрала почему-то обыкновенного работягу ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Sanches65 53 минуты назад

      Уголовники одни в зените, один из колонии вернулся, другой бандюган бендеровский.

      1
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      Рейтинг: +4521

      ilichkadr 57 минут назад

      Не иначе ка происки бандеровцев.

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      Рейтинг: +10649

      Garrincha58 1 час назад

      вот такие они сволочи бывшие и настоящие футболёры даже детей своих им не жалко гнать этого хохла из Питера

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      Рейтинг: +3121

      paracetamol 1 час назад

      Майданные страсти.

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