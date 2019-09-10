Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Бывшая жена Тимощука подала на него в суд. Предмет иска – пять квартир в центре Петербурга

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук стал ответчиком по искам бывшей супруги Надежды Тимощук.

    Глава юридической конторы Гессена Андрей Тындик сообщил, что иск о разделе имущества подан Надеждой Тимощук в Петроградский районный суд Петербурга. Экс-супруга тренера «Зенита» требует признать совместно нажитыми пять квартир в элитном доме на Крестовском острове. В 2016 году Тимощук заключал договоры долевого участия во время строительства дома.

    Также Надежда Тимощук просит взыскать половину денежных средств бывшего мужа, которые содержатся на счетах в Газпромбанке.

    «Суд принял меры по обеспечению иска и запретил Росреестру совершать любые регистрационные действия с объектами недвижимости, принадлежащими Тимощуку», – сказал Тындик. Накладывать арест на счета Тимощука в банке суд не стал, так как истица не указала сумму, подлежащую аресту.

    Тимощук также попросила удерживать треть ежемесячных доходов тренера «Зенита» в пользу двух несовершеннолетних детей. В иске Надежды указано, что она неоднократно обращалась к Анатолию с просьбой выплачивать алименты, но получала отказ.

    Бывшая супруга Тимощука сейчас живет в Германии, где он играл в 2009-2013 годах за «Баварию». Развелись Тимощуки в 2016 году. По решению суда в Германии тренер «Зенита» уже обязан каждый месяц выплачивать бывшей жене и дочерям около 15 тысяч евро.

    • Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и 2013-2015 годах.
    • В 2017 году завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб «Зенита».

    Источник: «Фонтанка»

    «Фонтанка» – общественно-политическое издание, работает в Петербурге с 1999 года.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:30
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      AZ 7 минут назад

      Тут за одну квартиру - ипотеку платишь 20 лет, а другие имеют элитные квартиры в центре Питера по 5 штук...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33334

      MaxRnD > AZ 6 минут назад

      Чел экономил, 20 лет жил на дошираке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 минут назад

      если ещё и на украине подаст иск, то Толя тройные алименты будет платить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13749

      shinnik 19 минут назад

      Не такой уж Он и Курт Кобейн...
      так себе .советский засранец..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2841

      TOL47 24 минуты назад

      2016 год большой, когда развелись, когда кв. покупал , пускай юристы бумагу крутят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33334

      MaxRnD 25 минут назад

      Остальные, эта душевная и бескорыстная женщина, просто не смогла найти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      murealbest 37 минут назад

      Надоели эти шкуры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +491

      xrrrx 38 минут назад

      хорошо живут футболеры!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79337
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73659
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru