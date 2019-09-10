Бывшая жена Тимощука подала на него в суд. Предмет иска – пять квартир в центре Петербурга

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук стал ответчиком по искам бывшей супруги Надежды Тимощук.

Глава юридической конторы Гессена Андрей Тындик сообщил, что иск о разделе имущества подан Надеждой Тимощук в Петроградский районный суд Петербурга. Экс-супруга тренера «Зенита» требует признать совместно нажитыми пять квартир в элитном доме на Крестовском острове. В 2016 году Тимощук заключал договоры долевого участия во время строительства дома.

Также Надежда Тимощук просит взыскать половину денежных средств бывшего мужа, которые содержатся на счетах в Газпромбанке.

«Суд принял меры по обеспечению иска и запретил Росреестру совершать любые регистрационные действия с объектами недвижимости, принадлежащими Тимощуку», – сказал Тындик. Накладывать арест на счета Тимощука в банке суд не стал, так как истица не указала сумму, подлежащую аресту.

Тимощук также попросила удерживать треть ежемесячных доходов тренера «Зенита» в пользу двух несовершеннолетних детей. В иске Надежды указано, что она неоднократно обращалась к Анатолию с просьбой выплачивать алименты, но получала отказ.

Бывшая супруга Тимощука сейчас живет в Германии, где он играл в 2009-2013 годах за «Баварию». Развелись Тимощуки в 2016 году. По решению суда в Германии тренер «Зенита» уже обязан каждый месяц выплачивать бывшей жене и дочерям около 15 тысяч евро.