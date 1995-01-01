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    Журналист Егоров: «Спартак» мониторит тренерский рынок. Надеюсь, «по своим делам» Цорн полетел, чтобы поговорить с несколькими кандидатами»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров заявил, что гендиректор «Спартака» Томас Цорн может встретиться с несколькими кандидатами на пост главного тренера красно-белых.

    «Клуб мониторит тренерский рынок, и правильно делает. Надеюсь, «по своим делам» Томас полетел с тем расчетом, чтобы поговорить с несколькими кандидатами/представителями, а не с одним. Времени мало. Ситуация складывается так, что решение, возможно, надо будет принимать достаточно быстро», – написал Егоров в своем телеграме.

    • Ранее главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов заявил, что главный тренер Олег Кононов получил доверие совета директоров «Спартака», а задание искать ему замену Цорн не получал.
    • До этого «Спорт-Экспресс» сообщал, что Цорн отправился в Лондон с целью понять позицию Арсена Венгера относительно работы в России.
    • «Спартак» проиграл четыре из последних пяти матчей.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12178

      slavutiq70 1 минуту назад

      Идеально подошёл бы Карпин,,,,,но здесь два но,,,,,,Первое расстались плохо с Федуном,,,,,и второе конечно не хотелось бы лишать Ростов главного тренера ,,,больно уж симпотную команду Валера выстраивает в Ростове,,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +2754

      serppion 12 минут назад

      «Спартак» проиграл четыре из последних пяти матчей - такого умельца-тренера еще поискать надо!

      1
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      Рейтинг: +1047

      Boeung777 28 минут назад

      Только российский тренер сможет что-то сделать. Заморские тренеры ментально совсем не подходят.

      2
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      Рейтинг: +891

      neim 40 минут назад

      Спартаку нужен наш, российский тренер.

      3
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      Рейтинг: +3121

      paracetamol > neim 38 минут назад

      А зачем спаму тренер? Игроки и без тренера все знают, куда, кому и сколько. Если что, на общем собрании майданом решают. Тренер только мешает!

      0
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      Рейтинг: +3121

      paracetamol 1 час назад

      В спаме уже и Эмери был, а толку не было! А Волера из Ростова не пойдет, его в спаме обидели.

      2
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      Рейтинг: +657

      тётя ASYA 1 час назад

      Цорн едет сорить деньгами барина,будет покупать шлак по цене золота

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