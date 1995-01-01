Журналист Егоров: «Спартак» мониторит тренерский рынок. Надеюсь, «по своим делам» Цорн полетел, чтобы поговорить с несколькими кандидатами»

Идеально подошёл бы Карпин,,,,,но здесь два но,,,,,,Первое расстались плохо с Федуном,,,,,и второе конечно не хотелось бы лишать Ростов главного тренера ,,,больно уж симпотную команду Валера выстраивает в Ростове,,,,,,,,
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров заявил, что гендиректор «Спартака» Томас Цорн может встретиться с несколькими кандидатами на пост главного тренера красно-белых.
«Клуб мониторит тренерский рынок, и правильно делает. Надеюсь, «по своим делам» Томас полетел с тем расчетом, чтобы поговорить с несколькими кандидатами/представителями, а не с одним. Времени мало. Ситуация складывается так, что решение, возможно, надо будет принимать достаточно быстро», – написал Егоров в своем телеграме.
- Ранее главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов заявил, что главный тренер Олег Кононов получил доверие совета директоров «Спартака», а задание искать ему замену Цорн не получал.
- До этого «Спорт-Экспресс» сообщал, что Цорн отправился в Лондон с целью понять позицию Арсена Венгера относительно работы в России.
- «Спартак» проиграл четыре из последних пяти матчей.