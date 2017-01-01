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    На фанатов «Ливерпуля» напали перед матчем с «Наполи»

    Полиция Мерсисайда заявила о нападениях на фанатов «Ливерпуля».

    В день матча с «Наполи» двое болельщиков «Ливерпуля» были атакованы группой неизвестных, которые передвигались на скутерах.

    «Мы можем подтвердить, что двое фанатов «Ливерпуля» подверглись нападению в Неаполе утром вторника», – говорится в заявлении полиции.

    Президент «Ливерпуля» Питер Мур навестил болельщика, который попал в больницу в результате нападения.

    • «Ливерпуль» проиграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» (0:2).
    • В следующем туре Лиги чемпионов мерсисайдцы встретятся с «Зальцбургом».

    Источник: Goal

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