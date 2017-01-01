На фанатов «Ливерпуля» напали перед матчем с «Наполи»

Полиция Мерсисайда заявила о нападениях на фанатов «Ливерпуля».
В день матча с «Наполи» двое болельщиков «Ливерпуля» были атакованы группой неизвестных, которые передвигались на скутерах.
«Мы можем подтвердить, что двое фанатов «Ливерпуля» подверглись нападению в Неаполе утром вторника», – говорится в заявлении полиции.
Президент «Ливерпуля» Питер Мур навестил болельщика, который попал в больницу в результате нападения.
- «Ливерпуль» проиграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» (0:2).
- В следующем туре Лиги чемпионов мерсисайдцы встретятся с «Зальцбургом».