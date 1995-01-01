Лапочкин – о походе в баню с Анюковым и Кержаковым: «Футболистам некоторые эпизоды нужно реально разжевывать»

Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о походе в баню с экс-игроками «Зенита» Александром Анюковым и Михаилом Кержаковым.

«Пару лет назад судил товарищескую игру «Зенита». Пошли посидеть в баню вместе с Сашей Анюковым и Мишей Кержаковым. Болтали о жизни, о футболе. Футболисты – ребята талантливые, им некоторые эпизоды нужно реально разжевывать. Начинаешь объяснять, и сразу понимают, что ты был прав.

Человек говорит: «Да я в мяч сыграл!». А ты сидишь вот так в бане и объясняешь: «Да сейчас-то неважно уже, сыграл ты в мяч или нет. Это во времена динозавров было важно. Сыграв в мяч, ты сбил игрока – попал ему в икроножную. Это фол и желтая», – рассказал Лапочкин.