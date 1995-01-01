Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Лапочкин – о походе в баню с Анюковым и Кержаковым: «Футболистам некоторые эпизоды нужно реально разжевывать»

    Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о походе в баню с экс-игроками «Зенита» Александром Анюковым и Михаилом Кержаковым.

    «Пару лет назад судил товарищескую игру «Зенита». Пошли посидеть в баню вместе с Сашей Анюковым и Мишей Кержаковым. Болтали о жизни, о футболе. Футболисты – ребята талантливые, им некоторые эпизоды нужно реально разжевывать. Начинаешь объяснять, и сразу понимают, что ты был прав.

    Человек говорит: «Да я в мяч сыграл!». А ты сидишь вот так в бане и объясняешь: «Да сейчас-то неважно уже, сыграл ты в мяч или нет. Это во времена динозавров было важно. Сыграв в мяч, ты сбил игрока – попал ему в икроножную. Это фол и желтая», – рассказал Лапочкин.

    • Лапочкин работает арбитром с 1995 года.
    • В РПЛ – с 2011-го.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73727
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru