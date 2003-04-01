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    Тер Стеген отбил четыре пенальти из шести. Он повторил результат Пятова

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген во время матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» парировал удар Марко Ройса с 11-метрового и установил рекорд турнира.

    Для немца это четвертый отбитый пенальти из шести в рамках Лиги чемпионов.

    По данным источника, ранее четыре пенальти в ЛЧ отбивал голкипер «Шахтера» Андрей Пятов.

    Поясняется, что статистика вратарей ведется УЕФА с сезона-2003/04.

    «Наши болельщики знают, мне по силам. Я полностью сконцентрирован на футболе и хочу играть на лучшем своем уровне. Мне кажется, что сегодня к нему приблизился», – заявил тер Стеген.

    Источник: Opta Sport

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1494

      koli4ka 1 час назад

      давно Марку-Андре пора менять "незаменимого" Нойера,да Леву ж разве убедить？

      0
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      Рейтинг: +10642

      Garrincha58 > koli4ka 35 минут назад

      ты чё немец что так за них переживаешь,это я к тому что ненавижу швайнов

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3364

      Viper for CSKA > koli4ka 17 минут назад

      Там уже "незаменимого" Лева пора менять.

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