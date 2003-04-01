Тер Стеген отбил четыре пенальти из шести. Он повторил результат Пятова

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген во время матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» парировал удар Марко Ройса с 11-метрового и установил рекорд турнира.

Для немца это четвертый отбитый пенальти из шести в рамках Лиги чемпионов.

По данным источника, ранее четыре пенальти в ЛЧ отбивал голкипер «Шахтера» Андрей Пятов.

Поясняется, что статистика вратарей ведется УЕФА с сезона-2003/04.

«Наши болельщики знают, мне по силам. Я полностью сконцентрирован на футболе и хочу играть на лучшем своем уровне. Мне кажется, что сегодня к нему приблизился», – заявил тер Стеген.