Алланазаров: «Цорн в Лондоне, но никакую почву ни по какому Венгеру он не прощупывает»

Журналист Sport24 Максим Алланазаров заявил, что гендиректор «Спартака» Томас Цорн отправился в Лондон не для переговоров с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

«Цорн действительно в Лондоне, но никакую почву ни по какому Венгеру он не прощупывает. Начиная со вчерашнего дня в СМИ появляется много фейковых новостей по «Спартаку». Не верьте бреду», – написал Алланазаров в своем телеграме.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Цорн отправился в Лондон, чтобы «прощупать почву» перед переговорами с Венгером.