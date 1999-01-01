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    Алланазаров: «Цорн в Лондоне, но никакую почву ни по какому Венгеру он не прощупывает»

    Журналист Sport24 Максим Алланазаров заявил, что гендиректор «Спартака» Томас Цорн отправился в Лондон не для переговоров с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

    «Цорн действительно в Лондоне, но никакую почву ни по какому Венгеру он не прощупывает. Начиная со вчерашнего дня в СМИ появляется много фейковых новостей по «Спартаку». Не верьте бреду», – написал Алланазаров в своем телеграме.

    Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Цорн отправился в Лондон, чтобы «прощупать почву» перед переговорами с Венгером.

    • Владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что главный тренер красно-белых Олег Кононов будет работать как минимум до декабря.
    • Венгер находится вне клубной работы с лета 2018 года, когда он покинул «Арсенал».

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10626

      Garrincha58 10 минут назад

      главное запустить жаренное а людишки подхватят и ветер раздует огонь и поджарят утку до готовности

      0
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      Рейтинг: +21

      Dizgen 29 минут назад

      хотелось бы верить но это утка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6006

      derrik2000 36 минут назад

      Собственно Венгер - лучший вариант тренера из тех, кто есть в АПЛ: не требует дорогостоящих покупок, целеустремлённо ВЫСТРАИВАЕТ команду, не истерик.... Есть ещё достоинства.
      Только, вот, как бы не получилось в Спартаке с Венгером, как в сборной с Капелло, где старичок решил просто срубить бабла в конце карьеры.

      0
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      Рейтинг: +20015

      oyabun 44 минуты назад

      Тогда что же Цорн делает в Лондоне? Цель командировки?

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      Рейтинг: +6006

      derrik2000 > oyabun 29 минут назад

      Как всегда "партизанят"...))

      0
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      Рейтинг: +5925

      piligrim1986 45 минут назад

      он просто потусить поехал

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      Рейтинг: +6006

      derrik2000 > piligrim1986 40 минут назад

      )))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +409

      Alejandrrro 48 минут назад

      Нормальный тренер в послекарреровский Спартак не пойдёт. А в послекононовский - уж тем более.

      0
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      Рейтинг: +277

      seth343 53 минуты назад

      ))))))))

      0
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      Рейтинг: +196

      Я - легенда 56 минут назад

      Вот когда Венгера подпишут, тогда и сам Алланазаров поверит ))

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