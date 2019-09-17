Игуаин ударил ассистента Сарри и изорвал баннер на тренировке перед матчем с «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин устроил истерику на тренировке перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

Игуаин не смог принять мяч, после чего ударил в колено одного из ассистентов главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. Затем разъяренный аргентинец бил ногами по рекламному баннеру и изорвал его.

Форварда успокоил защитник Леонардо Бонуччи.

В среду «Ювентус» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико», начало матча – в 22:00 мск.

