Игуаин ударил ассистента Сарри и изорвал баннер на тренировке перед матчем с «Атлетико»

Ах... Нервы,нервы...
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин устроил истерику на тренировке перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».
Игуаин не смог принять мяч, после чего ударил в колено одного из ассистентов главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. Затем разъяренный аргентинец бил ногами по рекламному баннеру и изорвал его.
Форварда успокоил защитник Леонардо Бонуччи.
- В среду «Ювентус» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико», начало матча – в 22:00 мск.
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— BBC Sport (@BBCSport) September 17, 2019