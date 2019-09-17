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    Игуаин ударил ассистента Сарри и изорвал баннер на тренировке перед матчем с «Атлетико»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин устроил истерику на тренировке перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

    Игуаин не смог принять мяч, после чего ударил в колено одного из ассистентов главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. Затем разъяренный аргентинец бил ногами по рекламному баннеру и изорвал его.

    Форварда успокоил защитник Леонардо Бонуччи.

    • В среду «Ювентус» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико», начало матча – в 22:00 мск.

    Источник: BBC Sport

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1766

      Krasnodar 123 5 минут назад

      Ах... Нервы,нервы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1077

      lek! 11 минут назад

      На видео ни чего страшного , а пишут как будто убил помощника . Каждый шутит по своему , и он его понимает .

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