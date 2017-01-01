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    Кадыров: «Зенит» открыл двери перед Кокориным. Я это решение одобряю»

    Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался на тему выхода нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на свободу по УДО.

    «Зенит» открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!» – написал Кадыров в своем телеграме.

    Ранее сообщалось, что «Ахмат» заинтересован в Кокорине.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
    • Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.

    Источник: Телеграм-канал Рамзана Кадырова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54

      rector 19 минут назад

      Масковские богато проплатили судейкам. Но все рано или поздно заканчивается.

      0
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      Рейтинг: +141

      Давид59 > rector 1 минуту назад

      Могу даже уточнить, которые "масковские" - побит был водитель одной телеведущей, которая является подругой о-о-о-очень высокопоставленной леди

      0
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      Рейтинг: +1405

      Валерий1965 31 минуту назад

      Как и я)

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