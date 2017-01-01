Кадыров: «Зенит» открыл двери перед Кокориным. Я это решение одобряю»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался на тему выхода нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на свободу по УДО.

«Зенит» открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю.

Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!» – написал Кадыров в своем телеграме.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» заинтересован в Кокорине.