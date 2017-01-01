Кадыров: «Зенит» открыл двери перед Кокориным. Я это решение одобряю»

Масковские богато проплатили судейкам. Но все рано или поздно заканчивается.
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался на тему выхода нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на свободу по УДО.
«Зенит» открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю.
Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!» – написал Кадыров в своем телеграме.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» заинтересован в Кокорине.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
- Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.