Пюйгренье: «История с Малкомом не удивила. Если завтра в «Зенит» перейдет Неймар, ему фанаты питерцев тоже будут свистеть?»

Бывший защитник «Зенита» Себастьян Пюйгренье прокомментировал ситуацию вокруг перехода бразильского форварда Малкома в питерский клуб из «Барселоны».

«История с Малкомом меня не удивила. Свистеть бразильцу, который пришел из самой «Барсы», чтобы помочь «Зениту» выигрывать титулы… Скандал. Позор. Представьте, что завтра в «Зенит» перейдет Неймар. Ему фанаты питерцев тоже будут свистеть, что ли? В этом же нет смысла», – сказал Пюйгренье.

Пюйгренье также заявил, что болельщики «Зенита» – расисты.