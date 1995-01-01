Пюйгренье: «История с Малкомом не удивила. Если завтра в «Зенит» перейдет Неймар, ему фанаты питерцев тоже будут свистеть?»

А чего этот товарисч так взбеленился? Он там что, председатель общества защиты негров?
Бывший защитник «Зенита» Себастьян Пюйгренье прокомментировал ситуацию вокруг перехода бразильского форварда Малкома в питерский клуб из «Барселоны».
«История с Малкомом меня не удивила. Свистеть бразильцу, который пришел из самой «Барсы», чтобы помочь «Зениту» выигрывать титулы… Скандал. Позор. Представьте, что завтра в «Зенит» перейдет Неймар. Ему фанаты питерцев тоже будут свистеть, что ли? В этом же нет смысла», – сказал Пюйгренье.
Пюйгренье также заявил, что болельщики «Зенита» – расисты.
- После трансфера темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».
- Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».
- Британский таблоида The Sun утверждал, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.
- Агент Малкома Луис Фернандо Гарсия заявил, что игрок не заметил проявлений расизма.