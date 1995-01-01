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    Пюйгренье: «История с Малкомом не удивила. Если завтра в «Зенит» перейдет Неймар, ему фанаты питерцев тоже будут свистеть?»

    Бывший защитник «Зенита» Себастьян Пюйгренье прокомментировал ситуацию вокруг перехода бразильского форварда Малкома в питерский клуб из «Барселоны».

    «История с Малкомом меня не удивила. Свистеть бразильцу, который пришел из самой «Барсы», чтобы помочь «Зениту» выигрывать титулы… Скандал. Позор. Представьте, что завтра в «Зенит» перейдет Неймар. Ему фанаты питерцев тоже будут свистеть, что ли? В этом же нет смысла», – сказал Пюйгренье.

    Пюйгренье также заявил, что болельщики «Зенита» – расисты.

    • После трансфера темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».
    • Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».
    • Британский таблоида The Sun утверждал, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.
    • Агент Малкома Луис Фернандо Гарсия заявил, что игрок не заметил проявлений расизма.

    Источник: So Foot

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3589

      APchelov 16 секунд назад

      А чего этот товарисч так взбеленился? Он там что, председатель общества защиты негров?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6071

      FanatSerj 53 секунды назад

      опять старые труханы перетирают? да сколько можно уже высасывать из ничего.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      altezzik 5 минут назад

      Обиженный, что карьера не удалась. Но играл плохо. Сам виноват.

      0
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      Рейтинг: +4511

      ilichkadr 7 минут назад

      Себастьян, похоже ты дурачок. Свист болельщика это выражение его эмоций. Свистели, свистят и будут свистеть и не только Неймару, но и другим футболистам, если они будут на поле дурака валять.

      0
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      Рейтинг: +528

      Сенситив 10 минут назад

      ...Агент Малкома заявил, что игрок не заметил проявлений расизма...
      во как! а вот фрацуский уголёк, не только заметил, но ещё приплёл Неймара, свист с трибун и помощь Зеньке от Барсы, ну чё тут скажешь? вот только зайка не слышал, что в США высшей формой одобрения у публики являеца, что думаете? а как раз СВИСТ, так что не надо ля-ля, вот так вот, наберут бакланы зайцев шоколадных, а они им, впоследствии, черножопую свинью, в виде благодарности, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +29

      Ads84 > Сенситив 3 минуты назад

      а почему пюйгренье угольком то стал?

      0
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      Рейтинг: +5070

      Агасфер 16 минут назад

      Ещё один бывший газовый пузырь обгадил свой бывший клуб,причём,не ссылаясь на собственный опыт никак,и не принимая во внимание опровержение самого Малкома.Езжай,болтун,в Италию,на поля Родины фашизма,где целые клубы грозятся не выходить из-за этого.

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      Рейтинг: +10416

      Bivaliy67 > Агасфер 9 минут назад

      Вообще-то он гражданин Франции.

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