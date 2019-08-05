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    Агент Малкома – о слухах о возможном уходе: «Мы не заметили проявления расизма»

    Агент форварда «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о том, что в отношении бразильца был проявлен расизм в дебютном матче против «Краснодара» (1:1).

    «Мы не заметили проявления расизма. Об этом мы прочитали в прессе, как и о том, что мой клиент может быть продан зимой. Это все вымыслы. Малком доволен положением в новом клубе. В «Зените» есть еще два темнокожих игрока, но ни у кого из них не было проблем с проявлением нетерпимости», – заявил агент Малкома.

    Как утверждает The Sun, группа фанатов «Зенита» вывесила на игре баннер со словами: «Спасибо руководству за верность традициям».

    • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» на прошлой неделе за 40+5 миллионов евро.
    • 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.
    • Его зарплата – менее 6,5 миллиона евро в год.

    Источник: 20minutes

    Ежедневная газета, предназначенная для пассажиров во французском общественном транспорте.  

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +990

      Lenin26 18 минут назад

      Ещё один момент,с каких пор пожелания и требования болельщиков клуба,будь то в письменной форме или в устной называются традициями клуба!?!?!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      SinyaaPyll 28 минут назад

      Слушайте на iTunes новый трек Егора Крида: "Мой цвет настроения - Малколм".

      -2
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