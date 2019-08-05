Агент Малкома – о слухах о возможном уходе: «Мы не заметили проявления расизма»

Агент форварда «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о том, что в отношении бразильца был проявлен расизм в дебютном матче против «Краснодара» (1:1).

«Мы не заметили проявления расизма. Об этом мы прочитали в прессе, как и о том, что мой клиент может быть продан зимой. Это все вымыслы. Малком доволен положением в новом клубе. В «Зените» есть еще два темнокожих игрока, но ни у кого из них не было проблем с проявлением нетерпимости», – заявил агент Малкома.

Как утверждает The Sun, группа фанатов «Зенита» вывесила на игре баннер со словами: «Спасибо руководству за верность традициям».