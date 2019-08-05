Агент Малкома – о слухах о возможном уходе: «Мы не заметили проявления расизма»

Ещё один момент,с каких пор пожелания и требования болельщиков клуба,будь то в письменной форме или в устной называются традициями клуба!?!?!?
Агент форварда «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о том, что в отношении бразильца был проявлен расизм в дебютном матче против «Краснодара» (1:1).
«Мы не заметили проявления расизма. Об этом мы прочитали в прессе, как и о том, что мой клиент может быть продан зимой. Это все вымыслы. Малком доволен положением в новом клубе. В «Зените» есть еще два темнокожих игрока, но ни у кого из них не было проблем с проявлением нетерпимости», – заявил агент Малкома.
Как утверждает The Sun, группа фанатов «Зенита» вывесила на игре баннер со словами: «Спасибо руководству за верность традициям».
- Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» на прошлой неделе за 40+5 миллионов евро.
- 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.
- Его зарплата – менее 6,5 миллиона евро в год.
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