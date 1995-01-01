Медведев: «Аренда Кокорина в «Сочи»? Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Сочи» нападающего Александра Кокорина.

«Слухи про аренду в «Сочи»? Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то. Александр будет работать в нашем клубе. Сейчас я нахожусь в пути на наш матч с «Лионом» и как раз в ближайшее время надеюсь переговорить с ним», – сказал Медведев.

Ранее «Чемпионат» писал, что Кокорин может подписать контракт с «Сочи».