Медведев: «Аренда Кокорина в «Сочи»? Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то»

Оказывается,что Медведев не знает смысла слова "оказия"...
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Сочи» нападающего Александра Кокорина.
«Слухи про аренду в «Сочи»? Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то. Александр будет работать в нашем клубе. Сейчас я нахожусь в пути на наш матч с «Лионом» и как раз в ближайшее время надеюсь переговорить с ним», – сказал Медведев.
Ранее «Чемпионат» писал, что Кокорин может подписать контракт с «Сочи».
- Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.
- 17 сентября Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу из колонии по УДО.
- Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.