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    Медведев: «Аренда Кокорина в «Сочи»? Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Сочи» нападающего Александра Кокорина.

    «Слухи про аренду в «Сочи»? Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то. Александр будет работать в нашем клубе. Сейчас я нахожусь в пути на наш матч с «Лионом» и как раз в ближайшее время надеюсь переговорить с ним», – сказал Медведев.

    Ранее «Чемпионат» писал, что Кокорин может подписать контракт с «Сочи».

    • Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.
    • 17 сентября Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу из колонии по УДО.
    • Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5070

      Агасфер 49 минут назад

      Оказывается,что Медведев не знает смысла слова "оказия"...

      2
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      Рейтинг: +4511

      ilichkadr > Агасфер 31 минуту назад

      Медведев знает синоним слова "оказия" - казус, курьёз.......

      1
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      Рейтинг: +5070

      Агасфер > ilichkadr 8 минут назад

      Для того, чтобы употребить ещё полсотни имеющихся (относительно натянутых)синонимов,надо ещё и рассмотреть контекст высказывания.Хотя...в данном случае готов согласиться.

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