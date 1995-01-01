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    Кокорин может стать игроком «Сочи»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи», сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, сейчас клубы обсуждают возможность перехода 28-летнего футболиста в «Сочи» на полгода, после чего он вернется в «Зенит».

    Таким образом, форвард сможет набрать оптимальную форму без лишнего давления.

    • 6 сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.
    • Игрок выступал за «Зенит» с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.
    • Сейчас россиянин является свободным агентом.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5191

      GoLenaStop 21 минуту назад

      Сочи всё правильно делает, набирает в себя "отброшенных" толковых игроков для воспитания и возрождения. До прихода Сочи для этих целей был Ростсельмаш.
      Ростсельмаш - лучший клуб !!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2093

      minaev23 > GoLenaStop 17 минут назад

      Однозначно - Ростсельмаш лучший клуб на юге наш!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17661

      VVM1964 25 минут назад

      Мой прогноз получает подтверждение .

      0
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      Рейтинг: +51

      Вальдемар IV 54 минуты назад

      ***** там сколько составов уже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1438

      Фанат Рубина 59 минут назад

      ну че после зоны сразу в сочи нормально так..

      а условный дядя петя после зоны снова на зону.. ибо работу найти не может из за судимости. а им все норм

      0
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      Рейтинг: +1041

      овертайм 1 час назад

      зенит-4 усиляется)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      NEONFOL 1 час назад

      Сочи, Оренбург, Рубин, сколько нужно Зениту ещё команд в примере, может 15? Стабильное чемпионство мечта газпрома, конечно шутка, но а серьёзно без иронии смотреть на это сложно. Интересно когда газ закончится, примеру распустят?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Вальдемар IV > NEONFOL 53 минуты назад

      зачем 15, достаточно всех нищих скупить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2733

      Рубинище 1 час назад

      Для Зенита идеальный вариант. Кокорин будет восстанавливаться играя.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      SerSeVeN 1 час назад

      Как игрок, являющийся свободным агентом, может перейти в аренду?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1619

      baden69 > SerSeVeN 1 час назад

      Почему аренда??? Он подписывает контракт с Сочи на полгода, а после, по окончании этого контракта, подписывает контракт с Зенитом, как свободный агент. Все решаемо, только в данном случае все это на устных договоренностях между Кокориным и Зенитом.

      1
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      Рейтинг: +59

      NEONFOL > baden69 1 час назад

      и бесплатно самое главное

      2
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      Рейтинг: +6903

      ufos73 > NEONFOL 50 минут назад

      Почему бесплатно? За 50 тыщ рублей!

      0
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      Рейтинг: 0

      SerSeVeN > baden69 5 минут назад

      Понятно. Спасибо за разъяснение.

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