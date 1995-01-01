Сочи всё правильно делает, набирает в себя "отброшенных" толковых игроков для воспитания и возрождения. До прихода Сочи для этих целей был Ростсельмаш.
Ростсельмаш - лучший клуб !!!!!
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, сейчас клубы обсуждают возможность перехода 28-летнего футболиста в «Сочи» на полгода, после чего он вернется в «Зенит».
Таким образом, форвард сможет набрать оптимальную форму без лишнего давления.
- 6 сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.
- Игрок выступал за «Зенит» с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.
- Сейчас россиянин является свободным агентом.