Кокорин может стать игроком «Сочи»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сейчас клубы обсуждают возможность перехода 28-летнего футболиста в «Сочи» на полгода, после чего он вернется в «Зенит».

Таким образом, форвард сможет набрать оптимальную форму без лишнего давления.