Медведев: «Второй шанс для Кокорина? Такие решения не могут приниматься без серьезного рассмотрения»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возвращение форварда Александра Кокорина в питерский клуб.
«Второй шанс для Кокорина? Такие решения в такой непростой ситуации не могут приниматься автоматически без серьезного рассмотрения. Но тренерский штаб, сам Сергей Богданович и руководство клуба очень много общались на эту тему.
Очень важно, что Саша сделал заявление, что он хотел бы продолжить и завершить карьеру в «Зените», и даже сказал, что готов играть бесплатно. Такие искренние и сознательные заявления произвели впечатление на всех, потому что такими словами не бросаются.
Саша очень много пережил за этот год. Я не раз с ним разговаривал по телефону, и мы договорились, что мы обязательно отметим его выход на поле в основном составе команды. Сейчас начнется очень непростая работа по восстановлению и выходу на пик формы. На этой неделе он должен пройти углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет составлен план индивидуальных тренировок, восстановительных процедур.
Надеюсь, что процесс восстановления пройдет хорошо, и он сможет сыграть как можно быстрее. Поэтому мы подали заявку в РФС, которая будет рассмотрена, и, надеюсь, судьба этой заявки будет положительной», — сказал Медведев.
Ранее в «Зените» заявили, что клуб «готов дать шанс Кокорину вернуться в футбол».
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.