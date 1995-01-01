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    Медведев: «Второй шанс для Кокорина? Такие решения не могут приниматься без серьезного рассмотрения»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возвращение форварда Александра Кокорина в питерский клуб.

    «Второй шанс для Кокорина? Такие решения в такой непростой ситуации не могут приниматься автоматически без серьезного рассмотрения. Но тренерский штаб, сам Сергей Богданович и руководство клуба очень много общались на эту тему.

    Очень важно, что Саша сделал заявление, что он хотел бы продолжить и завершить карьеру в «Зените», и даже сказал, что готов играть бесплатно. Такие искренние и сознательные заявления произвели впечатление на всех, потому что такими словами не бросаются.

    Саша очень много пережил за этот год. Я не раз с ним разговаривал по телефону, и мы договорились, что мы обязательно отметим его выход на поле в основном составе команды. Сейчас начнется очень непростая работа по восстановлению и выходу на пик формы. На этой неделе он должен пройти углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет составлен план индивидуальных тренировок, восстановительных процедур.

    Надеюсь, что процесс восстановления пройдет хорошо, и он сможет сыграть как можно быстрее. Поэтому мы подали заявку в РФС, которая будет рассмотрена, и, надеюсь, судьба этой заявки будет положительной», — сказал Медведев.

    Ранее в «Зените» заявили, что клуб «готов дать шанс Кокорину вернуться в футбол».

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

    Источник: «Чемпионат»

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