Медведев: «Второй шанс для Кокорина? Такие решения не могут приниматься без серьезного рассмотрения»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возвращение форварда Александра Кокорина в питерский клуб.

«Второй шанс для Кокорина? Такие решения в такой непростой ситуации не могут приниматься автоматически без серьезного рассмотрения. Но тренерский штаб, сам Сергей Богданович и руководство клуба очень много общались на эту тему.

Очень важно, что Саша сделал заявление, что он хотел бы продолжить и завершить карьеру в «Зените», и даже сказал, что готов играть бесплатно. Такие искренние и сознательные заявления произвели впечатление на всех, потому что такими словами не бросаются.

Саша очень много пережил за этот год. Я не раз с ним разговаривал по телефону, и мы договорились, что мы обязательно отметим его выход на поле в основном составе команды. Сейчас начнется очень непростая работа по восстановлению и выходу на пик формы. На этой неделе он должен пройти углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет составлен план индивидуальных тренировок, восстановительных процедур.

Надеюсь, что процесс восстановления пройдет хорошо, и он сможет сыграть как можно быстрее. Поэтому мы подали заявку в РФС, которая будет рассмотрена, и, надеюсь, судьба этой заявки будет положительной», — сказал Медведев.

Ранее в «Зените» заявили, что клуб «готов дать шанс Кокорину вернуться в футбол».