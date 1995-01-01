«Готовы дать шанс Кокорину вернуться в футбол». «Зенит» подтвердил подписание контракта с форвардом

«Зенит» выпустил официальное заявление по поводу возвращения форварда Александра Кокорина в состав команды.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже.

На протяжении всего разбирательства главный тренер «Зенита» поддерживал футболиста и его семью. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс», — сообщила пресс-служба «Зенита».