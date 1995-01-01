«Готовы дать шанс Кокорину вернуться в футбол». «Зенит» подтвердил подписание контракта с форвардом

«Зенит» выпустил официальное заявление по поводу возвращения форварда Александра Кокорина в состав команды.
«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.
Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже.
На протяжении всего разбирательства главный тренер «Зенита» поддерживал футболиста и его семью. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс», — сообщила пресс-служба «Зенита».
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.