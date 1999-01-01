«Зенит» зарегистрировал Кокорина в РФС

Вот интересно... Саша вспомнит, что готов был играть бесплатно))))
«Зенит» подал заявление в комитет РФС на регистрацию нападающего Александра Кокорина.
«В установленный срок заявление было подано в РФС», – сказали в пресс-службе футбольного союза, передает «Спорт-Экспресс».
Ранее главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что «Зенит» успел подать все необходимые документы для участия Кокорина в матчах РПЛ.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.