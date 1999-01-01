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    «Зенит» зарегистрировал Кокорина в РФС

    «Зенит» подал заявление в комитет РФС на регистрацию нападающего Александра Кокорина.

    «В установленный срок заявление было подано в РФС», – сказали в пресс-службе футбольного союза, передает «Спорт-Экспресс».

    Ранее главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что «Зенит» успел подать все необходимые документы для участия Кокорина в матчах РПЛ.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1402

      Валерий1965 8 минут назад

      Вот интересно... Саша вспомнит, что готов был играть бесплатно))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      O-Z 33 минуты назад

      Авторитет теперь в бомжатнике будет. Всех построит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      РМЗ 41 минуту назад

      Молодцы не оставили в трудный момент

      0
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      Рейтинг: +2803

      woyser 51 минуту назад

      Подлечат и отдадут в аренду. В нынешнем Зените ему вряд ли место будет, если только на скамейке сидеть, но он уже насиделся)

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