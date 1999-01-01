«Зенит» зарегистрировал Кокорина в РФС

«Зенит» подал заявление в комитет РФС на регистрацию нападающего Александра Кокорина.

«В установленный срок заявление было подано в РФС», – сказали в пресс-службе футбольного союза, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что «Зенит» успел подать все необходимые документы для участия Кокорина в матчах РПЛ.