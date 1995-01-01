Конов: «Зенит» успел дозаявить Кокорина для участия в матчах РПЛ

То-ли "позор",то-ли "ура"...
А в целом это всё мура.
Александр Кокорин, вышедший сегодня из колонии по УДО, был заявлен «Зенитом» для участия в матчах чемпионата России.
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что «Зенит» успел подать все необходимые документы для участия Кокорина в матчах РПЛ.
Кроме того, журналист не исключает возможного перехода игрока в состав «Сочи».
«В теории все возможно. Если сразу после подписания контракта была оформлена заявка (вчера был дедлайн и физическое присутствие игрока не нужно, все делают удаленно в той самой электронной системе РПЛ) и затем он был отдан в аренду. Но, на мой взгляд, логичнее оставлять в Петербурге. И с точки зрения психологии, и с точки зрения реабилитации, восстановления и тренировочного процесса. Подождем официального заявления «Зенита» (все ж в Лионе)», – поделился информацией Конов.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом.