Конов: «Зенит» успел дозаявить Кокорина для участия в матчах РПЛ

Александр Кокорин, вышедший сегодня из колонии по УДО, был заявлен «Зенитом» для участия в матчах чемпионата России.

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что «Зенит» успел подать все необходимые документы для участия Кокорина в матчах РПЛ.

Кроме того, журналист не исключает возможного перехода игрока в состав «Сочи».

«В теории все возможно. Если сразу после подписания контракта была оформлена заявка (вчера был дедлайн и физическое присутствие игрока не нужно, все делают удаленно в той самой электронной системе РПЛ) и затем он был отдан в аренду. Но, на мой взгляд, логичнее оставлять в Петербурге. И с точки зрения психологии, и с точки зрения реабилитации, восстановления и тренировочного процесса. Подождем официального заявления «Зенита» (все ж в Лионе)», – поделился информацией Конов.