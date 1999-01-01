Срок дисквалификации Неймара сокращен

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок еврокубковой дисквалификации форварда «ПСЖ» Неймара.

Во вторник арбитраж частично удовлетворил запрос «ПСЖ» и футболиста, сократив дисквалификацию до двух еврокубковых матчей.

Неймар не сыграет с «Реалом» 18 сентября и «Галатасараем» 1 октября, однако сможет появиться в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».