Срок дисквалификации Неймара сокращен

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок еврокубковой дисквалификации форварда «ПСЖ» Неймара.
Во вторник арбитраж частично удовлетворил запрос «ПСЖ» и футболиста, сократив дисквалификацию до двух еврокубковых матчей.
Неймар не сыграет с «Реалом» 18 сентября и «Галатасараем» 1 октября, однако сможет появиться в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
- Бразильца дисквалифицировали на три матча еврокубков за оскорбление арбитров по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона против «МЮ» (1:3).
- Летом «ПСЖ» обжаловал дисквалификацию в УЕФА, однако жалоба была отклонена. После этого парижский клуб и бразилец подали апелляцию в CAS.