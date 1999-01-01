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    Срок дисквалификации Неймара сокращен

    Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок еврокубковой дисквалификации форварда «ПСЖ» Неймара.

    Во вторник арбитраж частично удовлетворил запрос «ПСЖ» и футболиста, сократив дисквалификацию до двух еврокубковых матчей.

    Неймар не сыграет с «Реалом» 18 сентября и «Галатасараем» 1 октября, однако сможет появиться в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

    • Бразильца дисквалифицировали на три матча еврокубков за оскорбление арбитров по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона против «МЮ» (1:3).
    • Летом «ПСЖ» обжаловал дисквалификацию в УЕФА, однако жалоба была отклонена. После этого парижский клуб и бразилец подали апелляцию в CAS.

    Источник: сайт CAS

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