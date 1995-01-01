Клопп: «Ливерпуль» не может быть лучшей командой в Европе»

Лучшая команда в мире Норвичам безвольно не проигрывает) Клопп конечно чёткий мужик, но со своими вылизываниями другим командам и попытками отвести глаза от Ливерпуля уж больно сильно переигрывает...
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил своему коллеге из «Наполи» Карло Анчелотти, который в преддверии очного матча Лиги чемпионов назвал мерсисайдскую команду лучшей в Европе.
«Мы не можем быть лучшей командой в Европе, потому что «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире. Полагаю, мы находимся на одной планете», – сказал Клопп.
- Матч «Наполи» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
- В прошлом сезоне команда Клоппа выиграла ЛЧ, но в АПЛ финишировала второй, отстав от «Сити» на одно очко.