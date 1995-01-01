Клопп: «Ливерпуль» не может быть лучшей командой в Европе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил своему коллеге из «Наполи» Карло Анчелотти, который в преддверии очного матча Лиги чемпионов назвал мерсисайдскую команду лучшей в Европе.

«Мы не можем быть лучшей командой в Европе, потому что «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире. Полагаю, мы находимся на одной планете», – сказал Клопп.