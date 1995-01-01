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    Клопп: «Ливерпуль» не может быть лучшей командой в Европе»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил своему коллеге из «Наполи» Карло Анчелотти, который в преддверии очного матча Лиги чемпионов назвал мерсисайдскую команду лучшей в Европе.

    «Мы не можем быть лучшей командой в Европе, потому что «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире. Полагаю, мы находимся на одной планете», – сказал Клопп.

    • Матч «Наполи» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • В прошлом сезоне команда Клоппа выиграла ЛЧ, но в АПЛ финишировала второй, отстав от «Сити» на одно очко.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 01:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6588

      ivanthebest 45 минут назад

      Лучшая команда в мире Норвичам безвольно не проигрывает) Клопп конечно чёткий мужик, но со своими вылизываниями другим командам и попытками отвести глаза от Ливерпуля уж больно сильно переигрывает...

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