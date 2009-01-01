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    Семак: «У «Лиона» огромный потенциал. Нас ждет тяжелый матч»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

    «Нас ждeт тяжeлый матч. Группа достаточно ровная. «Лион» – это очень молодая команда. В конце прошлого сезона они кого-то продали из лидеров и кого-то купили. В целом «Лион» достаточно сбалансирован, потенциал у него огромный», – сказал Семак.

    • Матч состоится во вторник, 17 сентября, на стадионе «Стад де Люмьер».
    • Начало – в 19:55 по московскому времени.
    • На матче будет работать английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

    Источник: «Чемпионат»

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