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    Ионов, Еременко, Шомуродов и Глушаков – в стартовых составах «Ростова» и «Ахмата» на матч 9-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на очный матч 9-го тура РПЛ.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерeменко, Попов, Норманн, Шомуродов.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев.

    • Матч состоится на стадионе «Ростов Арена».
    • Начало игры – в 20:30 по московскому времени.
    • «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» располагается на 12-й строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5208

      GoLenaStop 13 минут назад

      Ростсельмаш!!!
      Косилка точно настроена, хорошего урожая!

      0
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      Рейтинг: +1290

      Фан666 45 минут назад

      Ахмат должен на вылет и состав как раз для фнл

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