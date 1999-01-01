Ионов, Еременко, Шомуродов и Глушаков – в стартовых составах «Ростова» и «Ахмата» на матч 9-го тура РПЛ

Ростсельмаш!!!
Косилка точно настроена, хорошего урожая!
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на очный матч 9-го тура РПЛ.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерeменко, Попов, Норманн, Шомуродов.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев.
- Матч состоится на стадионе «Ростов Арена».
- Начало игры – в 20:30 по московскому времени.
- «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» располагается на 12-й строчке.