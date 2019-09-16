«Локомотив» вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «Байером»

«Локомотив» опубликовал в твиттере фото из аэропорта перед вылетом в Леверкузен на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

«Летим навстречу «Байер» – «Локо», – говорится в сообщении клуба.

Московский клуб сыграет с «Байером» 18 сентября, начало матча – 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.