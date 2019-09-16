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    «Локомотив» вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «Байером»

    «Локомотив» опубликовал в твиттере фото из аэропорта перед вылетом в Леверкузен на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

    «Летим навстречу «Байер» – «Локо», – говорится в сообщении клуба.

    • Московский клуб сыграет с «Байером» 18 сентября, начало матча – 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5282

      Сильвербой 23 минуты назад

      С Миранчуками можно было надеяться на хоть какую-то атакующую игру, без них это заведомо без шансов!!!

      1
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      Рейтинг: +5040

      Антибиотик 37 минут назад

      Удачи вам, ребятки! Тяжко будет без Фарфана и братьев. Не стесняйтесь играть от обороны и на контратаках. С таким составом играть в атакующий футбол, это сразу поражение.

      3
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      Рейтинг: +1322

      Антон bx14e 44 минуты назад

      Главное,чтобы Булыкин не успел им показать злачные места)

      1
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      Рейтинг: +454

      de bruyne 1 час назад

      Это будет кошмар для лока...а ведь знали что играете лч почему не укрепит состав

      4
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      Рейтинг: +5040

      Антибиотик > de bruyne 43 минуты назад

      Задай вопрос грузину.

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      Рейтинг: +14391

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Желаем сыграть достойно!

      1
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      Рейтинг: +7370

      parevg 1 час назад

      Удачи Локо!!!!
      В ЛЧ, остается надеяться на удачу, и на тренерский гений шПалыча.

      3
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      Рейтинг: +12101

      slavutiq70 1 час назад

      Удачи Локо,,она вам очень нужна,,,,,,как всегда Локо не укрепился к ЛЧ,,,,,тяжко конечно Палычу и Локо придётся с такими соперниками,,,

      4
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