Де Хеа: «Не мог представить, что сыграю более 350 матчей за «МЮ»

похвально!
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Для меня честь провести восемь лет в этом замечательном клубе. Возможность продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» – тоже честь. С тех пор, как я приехал сюда, я никогда не мог представить, что сыграю более 350 игр за клуб. Теперь мое будущее определено. Все, что я хочу – помочь этой команде выиграть новые трофеи вместе», – сказал испанец в интервью клубной пресс-службе.
- Новое соглашение де Хеа с «МЮ» будет действовать до 2023 года.
- Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года. 28-летний голкипер провел 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.