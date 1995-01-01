Де Хеа: «Не мог представить, что сыграю более 350 матчей за «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Для меня честь провести восемь лет в этом замечательном клубе. Возможность продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» – тоже честь. С тех пор, как я приехал сюда, я никогда не мог представить, что сыграю более 350 игр за клуб. Теперь мое будущее определено. Все, что я хочу – помочь этой команде выиграть новые трофеи вместе», – сказал испанец в интервью клубной пресс-службе.