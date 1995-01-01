Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Де Хеа: «Не мог представить, что сыграю более 350 матчей за «МЮ»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

    «Для меня честь провести восемь лет в этом замечательном клубе. Возможность продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» – тоже честь. С тех пор, как я приехал сюда, я никогда не мог представить, что сыграю более 350 игр за клуб. Теперь мое будущее определено. Все, что я хочу – помочь этой команде выиграть новые трофеи вместе», – сказал испанец в интервью клубной пресс-службе.

    • Новое соглашение де Хеа с «МЮ» будет действовать до 2023 года.
    • Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года. 28-летний голкипер провел 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +196

      fabio_c 3 минуты назад

      похвально!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru