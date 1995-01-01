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    Каррера: «Вартапетов отвечал за медштаб, это он решил уволить доктора Лю»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об увольнениях из московского клуба водителя командного автобуса и доктора Лю Хуншена.

    «Я вообще не был в курсе событий в тот момент. Как было дело. Перед тренировкой мне звонит переводчик и спрашивает, мол, ты уволил водителя? Отвечаю: «Я? Моего водителя?». Мне сказали, что водителя автобуса. Зачем мне это? Мне это приклеили, хотя я не принимал в этом никакого участия.

    Может, было пару случаев, когда я вспылил в автобусе, потому что водитель не прокладывал маршрут заранее и мы вставали в пробку. Или когда мы ехали на дерби с ЦСКА в чемпионский сезон и не могли никак подъехать к въезду на стадион. Естественно, в тот момент я мог вспылить. Но я никогда не говорил, чтобы его уволили. По сей день я не знаю, кто принял это решение. Но вину положили на меня, и это мне абсолютно не нравится.

    То же касается доктора Лю. Меня он абсолютно не касался, он был из медштаба. Когда мы были на сборах, он проводил процедуры иглоукалывания мне и моей жене. Глупо увольнять человека, который мне помогал восстанавливать здоровье.

    Есть определенное ответственное лицо из медштаба, кто отвечает за своих сотрудников. Господин Вартапетов отвечал за медштаб, и он принял такое решение. Мне это, естественно, абсолютно не нравится. Потому что если бы я был инициатором этих увольнений, объяснил бы: я уволил из-за этого, этого и этого. Я ни за чем не прячусь и никого другого не обвиняю», – сказал Каррера.

    • Доктор Лю ушел из «Спартака» в мае 2017 года. Сообщалось, что решение по китайскому специалисту принимал Каррера.
    • Хуншен работал в столичной команде с 2003 года.
    • Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов ушел в отставку в августе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2668

      мы_не_рабы 4 минуты назад

      Всё тайное когда-нибудь становится явным. Больше откровений от участников событий - больше интересной информации для болельщиков.

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