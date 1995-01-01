Головин: «Братья Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил перспективы игроков «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков заиграть в составе монегасков.

– Слышал недавно такой слух: «Монако» всерьез рассматривает братьев Миранчуков.

– Я не слышал.

– Ты бы хотел, чтобы они были твоими партнерами, чтобы было русское трио в атаке?

– Я бы любому русскому футболисту был бы рад, если бы мы могли поиграть вместе за границей. А Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть. Взять последние игры – они на очень хорошем уровне.