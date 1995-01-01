Головин: «Братья Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть «Монако»

А где ты их видел ? В сборной на тренировках ? Хватит нести чепуху. Есть по ним предложения из Европы ? Не слышно. Там что глупее Головина ? Недумаю.
Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил перспективы игроков «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков заиграть в составе монегасков.
– Слышал недавно такой слух: «Монако» всерьез рассматривает братьев Миранчуков.
– Я не слышал.
– Ты бы хотел, чтобы они были твоими партнерами, чтобы было русское трио в атаке?
– Я бы любому русскому футболисту был бы рад, если бы мы могли поиграть вместе за границей. А Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть. Взять последние игры – они на очень хорошем уровне.
- Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
- В активе хавбека 39 матчей, четыре гола и четыре ассиста.
- Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – в 16 миллионов.
- В начале сентября сообщалось, что «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов евро.