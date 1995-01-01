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    Головин: «Братья Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил перспективы игроков «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков заиграть в составе монегасков.

    – Слышал недавно такой слух: «Монако» всерьез рассматривает братьев Миранчуков.

    – Я не слышал.

    – Ты бы хотел, чтобы они были твоими партнерами, чтобы было русское трио в атаке?

    – Я бы любому русскому футболисту был бы рад, если бы мы могли поиграть вместе за границей. А Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть. Взять последние игры – они на очень хорошем уровне.

    • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • В активе хавбека 39 матчей, четыре гола и четыре ассиста.
    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – в 16 миллионов.
    • В начале сентября сообщалось, что «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1073

      Alekxei Z. 24 минуты назад

      А где ты их видел ? В сборной на тренировках ? Хватит нести чепуху. Есть по ним предложения из Европы ? Не слышно. Там что глупее Головина ? Недумаю.

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      Рейтинг: +1246

      Борат 48 минут назад

      лучше метц или дижон - такое же днище как и ваша монака !

      0
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      Рейтинг: +481

      Cromathaar 52 минуты назад

      Мне кажется, матч с Казахстаном неплохо все показал в плане уровня.

      0
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      Рейтинг: +5035

      Антибиотик 1 час назад

      Головин и правда думает, что играет в суперклубе?

      1
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      Рейтинг: +717

      GSmall 1 час назад

      Мой дед тоже потянет ваш уровень)

      0
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      Рейтинг: +2066

      InterMilLano1908 1 час назад

      Нынешний Монако и Рязанцев потянет

      0
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      Рейтинг: +5055

      Агасфер 2 часа назад

      Надеюсь,ты это сказал до вчерашнего матча???Пять матчей ,два очка,разница мячей 7-14.

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      Рейтинг: +8265

      Cules2013 2 часа назад

      Уровень нынешнего Монако потянет много кто)

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      Рейтинг: +2331

      panmon 2 часа назад

      Ну по сегодняшнему Монако - почти любой подошел бы по уровню

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