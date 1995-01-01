Головин: «В «Монако» у меня совсем нет времени, ни на шампанское, ни на яхты»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как проходит период его адаптации во французском клубе.

«Не на все 100%, но на 95 я освоился. Язык знаю не в идеале, но для жизни мне хватает. Хочется владеть им в совершенстве. У меня есть учитель по английскому и французскому, занимаюсь, бывает, по два раза в неделю. Два раза английский, один раз – французский, а на следующий день наоборот: два раза французский, один английский. Улиц по названию всех не знаю, но я с закрытыми глазами знаю, как дойти до своего дома, стадиона или до базы.

Здесь у меня совсем нет времени, ни на шампанское, ни на яхты. На яхте я один раз был, и то снимался в форме клуба. В рестораны хожу, наверное, один или максимум два раза в неделю, потому что у нас двухразовые тренировки, так как игры сейчас раз в неделю, поэтому нет времени и сил. Кушаю на базе, дома, даже не гуляю.

Первые полгода каждый день был для меня тяжелым, но понимал, что я в большой команде, что ни у каждого есть такой шанс. Ты не имеешь права взять и сдаться. Спустя время, таких мыслей у меня нет», – сказал Головин.

Головин – воспитанник ЦСКА.

«Монако» купил его летом 2018 года за 30 миллионов евро.

В активе хавбека 39 матчей, четыре гола и четыре ассиста.

Контракт россиянина с монегасками рассчитан до 2023 года.

Головин: «Скучаю по ЦСКА, смотрю матчи, созваниваюсь с ребятами»