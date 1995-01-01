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    Головин: «В «Монако» у меня совсем нет времени, ни на шампанское, ни на яхты»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как проходит период его адаптации во французском клубе.

    «Не на все 100%, но на 95 я освоился. Язык знаю не в идеале, но для жизни мне хватает. Хочется владеть им в совершенстве. У меня есть учитель по английскому и французскому, занимаюсь, бывает, по два раза в неделю. Два раза английский, один раз – французский, а на следующий день наоборот: два раза французский, один английский. Улиц по названию всех не знаю, но я с закрытыми глазами знаю, как дойти до своего дома, стадиона или до базы.

    Здесь у меня совсем нет времени, ни на шампанское, ни на яхты. На яхте я один раз был, и то снимался в форме клуба. В рестораны хожу, наверное, один или максимум два раза в неделю, потому что у нас двухразовые тренировки, так как игры сейчас раз в неделю, поэтому нет времени и сил. Кушаю на базе, дома, даже не гуляю.

    Первые полгода каждый день был для меня тяжелым, но понимал, что я в большой команде, что ни у каждого есть такой шанс. Ты не имеешь права взять и сдаться. Спустя время, таких мыслей у меня нет», – сказал Головин.

    • Головин – воспитанник ЦСКА.
    • «Монако» купил его летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В активе хавбека 39 матчей, четыре гола и четыре ассиста.
    • Контракт россиянина с монегасками рассчитан до 2023 года.

    Головин: «Скучаю по ЦСКА, смотрю матчи, созваниваюсь с ребятами»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      lipatov32 42 минуты назад

      И понту от тебя в монако тоже нет!

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      Рейтинг: +32642

      portero 1 час назад

      Саша , яхты и гулянки оставь на потом, сейчас футбол все правильно, и деньги заработать на жизнь после футбола.

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