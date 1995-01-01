Бистрович принес ЦСКА победу над «Тамбовом» первым касанием в матче

Пять секунд на поле в идущем матче-это рекорд,по-моему! И не только внутренний.Плюс первое касание мяча.Спас балканец честь Гончара,который его не слишком жалует,продолжая лепит опорника из бесперспективных для этого Ахметова и Облякова.
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович забил победный гол в матче девятого тура РПЛ против «Тамбова» (2:0). На 84 минуте хорват вышел на замену и первым касанием переправил мяч в ворота. Видео доступно ниже.
ЦСКА с 72 минуты играл в большинстве. Во втором тайме, до гола Бистровича, пенальти не реализовал форвард Федор Чалов.
- 21-летний Бистрович в текущем сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча.
- Хорват выступает в России с прошлого года.
- ЦСКА в РПЛ идет вторым.