Бистрович принес ЦСКА победу над «Тамбовом» первым касанием в матче

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович забил победный гол в матче девятого тура РПЛ против «Тамбова» (2:0). На 84 минуте хорват вышел на замену и первым касанием переправил мяч в ворота. Видео доступно ниже.

ЦСКА с 72 минуты играл в большинстве. Во втором тайме, до гола Бистровича, пенальти не реализовал форвард Федор Чалов.