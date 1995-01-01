Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Бистрович принес ЦСКА победу над «Тамбовом» первым касанием в матче

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович забил победный гол в матче девятого тура РПЛ против «Тамбова» (2:0). На 84 минуте хорват вышел на замену и первым касанием переправил мяч в ворота. Видео доступно ниже.

    ЦСКА с 72 минуты играл в большинстве. Во втором тайме, до гола Бистровича, пенальти не реализовал форвард Федор Чалов.

    • 21-летний Бистрович в текущем сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча.
    • Хорват выступает в России с прошлого года.
    • ЦСКА в РПЛ идет вторым.

    Источник: Rutube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5047

      Агасфер 49 минут назад

      Пять секунд на поле в идущем матче-это рекорд,по-моему! И не только внутренний.Плюс первое касание мяча.Спас балканец честь Гончара,который его не слишком жалует,продолжая лепит опорника из бесперспективных для этого Ахметова и Облякова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +491

      Elisey13 49 минут назад

      С ПОБЕДОЙ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +692

      CSKA57 1 час назад

      Гол просто великолепен!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru