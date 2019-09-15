Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Цорн: «Спартак» выражает доверие Кононову. Давайте дадим новой команде время»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выразил доверие главному тренеру Олегу Кононову. Москвичи проиграли три последних матча, причем все – на своем поле.

    «Мы выражаем доверие нашему тренеру. Новая команда должна стремиться к таким же результатам, как два года назад.

    Давайте дадим новой команде время себя найти, нынешнее положение дел никого не устраивает», – цитирует Цорна «Р-Спорт».

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:30
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +377

      Иван Петров 1986 11 минут назад

      Потому что вместе с ним нужно и тебя гнать сраной метлой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1242

      Борат 19 минут назад

      Пусть поработает до 8 марта, а там Шалимова до конца сезона. Ну а после провала на Евро усатый освободится - его и назначить в Спартак, пускай потренирует!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4063

      ivany4 27 минут назад

      - "Новая команда должна стремиться к таким же результатам, как два года назад."
      Так и тренер должен соответствовать таким стремлениям! Да и 4 месяца, даже 2 раза по 4, уже прошли!
      Не самом деле, как сказал Цорн, ведется работа по "коммерциализации" Спартака, под модным лозунгом "передачи команды в управление болельщиков".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      alarm 59 минут назад

      дайте кононову поработать! его задача - вывести хряков в пердив!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5913

      piligrim1986 1 час назад

      4 месяца?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Фан666 1 час назад

      И так каждый год кому то дают время, итог один - выгонят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1259

      Ден 781 1 час назад

      Так, все норм, предлагаю в матче с Уфой ставить автобус, везение и Всевышний поможет нам сыграть ничью.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      seth343 1 час назад

      Пока мы будем давать новой команде время она уже будет старая и мы тоже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4366

      subbotaspartak 1 час назад

      Мне 61. У меня нет времени смотреть этот позор.
      Вздор.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1242

      Борат > subbotaspartak 21 минуту назад

      Ничего, подождешь следующее чемпионство до 95, как Симонян))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1576

      алдан2014 1 час назад

      Цорн умён,и не наивен,что бы не видеть,что у руля стоит ничто...во.Тут вероятно нужно время для другого тренера.В Черчесова слабо верится,скорее всего из за границы

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru