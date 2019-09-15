Цорн: «Спартак» выражает доверие Кононову. Давайте дадим новой команде время»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выразил доверие главному тренеру Олегу Кононову. Москвичи проиграли три последних матча, причем все – на своем поле.

«Мы выражаем доверие нашему тренеру. Новая команда должна стремиться к таким же результатам, как два года назад.

Давайте дадим новой команде время себя найти, нынешнее положение дел никого не устраивает», – цитирует Цорна «Р-Спорт».

Москвичи в РПЛ идут шестыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).

Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно