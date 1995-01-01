Кононов: «Только победы могут оставить тренера в «Спартаке». Поражения ложатся болью на всех»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на встрече с болельщиками ответил на вопрос несовершеннолетнего фаната об отставке. Москвичи проиграли три матча подряд, причем все – на своем поле.

– Олег Георгиевич, вы вчера сказали, что ответите победами, но побед не будет. Вот Массимо Карреру убрали после трeх поражений, а у вас уже больше. Почему тогда тренера уволили, а сейчас — нет. Почему?

– Только победы могут оставить тренера в «Спартаке», поражения ложатся болью на всех, в том числе и на меня.

Москвичи в РПЛ идут шестыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).

Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно