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    Кононов: «Только победы могут оставить тренера в «Спартаке». Поражения ложатся болью на всех»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на встрече с болельщиками ответил на вопрос несовершеннолетнего фаната об отставке. Москвичи проиграли три матча подряд, причем все – на своем поле.

    – Олег Георгиевич, вы вчера сказали, что ответите победами, но побед не будет. Вот Массимо Карреру убрали после трeх поражений, а у вас уже больше. Почему тогда тренера уволили, а сейчас — нет. Почему?

    – Только победы могут оставить тренера в «Спартаке», поражения ложатся болью на всех, в том числе и на меня.

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8782

      vka1970 1 минуту назад

      Филигранно ушёл от ответа, впрочем как всегда.
      Просто чепушило.

      0
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      Рейтинг: +2628

      mopecekca 5 минут назад

      Олег Георгиевич только языком молоть может

      1
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    • ...
      Рейтинг: +106

      Михаил Спартач 5 минут назад

      Походу Кононов на другой вопрос ответил.

      1
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