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    На открытую тренировку «Спартака» пришло две тысячи фанатов

    «Спартак» проводит открытую тренировку на домашнем стадионе «Открытие Арена». О происходящих событиях рассказал главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «На открытую тренировку пришло около двух тысяч владельцев абонементов. Болельщикам объявили, что сейчас начнeтся сессия вопросов с игроками, про тренера не было ничего, но на трибуне рассчитывают задать вопросы и ему тоже», – информирует Конов.

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: телеграм-канал Василия Коновт

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2009

      BlackMurder 43 минуты назад

      Думаю после Уфы, тренера не будет, и будут сосать у Ростова, чтобы Карпин вернулся

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