На открытую тренировку «Спартака» пришло две тысячи фанатов

«Спартак» проводит открытую тренировку на домашнем стадионе «Открытие Арена». О происходящих событиях рассказал главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«На открытую тренировку пришло около двух тысяч владельцев абонементов. Болельщикам объявили, что сейчас начнeтся сессия вопросов с игроками, про тренера не было ничего, но на трибуне рассчитывают задать вопросы и ему тоже», – информирует Конов.

Москвичи в РПЛ идут шестыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).

Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно