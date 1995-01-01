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    Шевченко: «Переход из «Милана» в «Челси» ошибка? Ни в коем случае»

    Экс-форвард «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко объяснил, почему не считает свой переход из итальянского клуба в английский ошибкой.

    – Лондон или Милан?

    – Я живу в Лондоне последние 13 лет. Поэтому сейчас, безусловно, он. Там моя семья, им там удобно, плюс я хотел, чтобы именно там мои дети пошли в школу.

    – Сейчас, по прошествии многих лет, согласны с мнением, что ваш переход из «Милана» в «Челси» был ошибкой?

    – Ни в коем случае. Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Все как должно было происходить, так и произошло, – сказал Шевченко.

    • Летом 2006 года Шевченко перешел из «Милана» в «Челси».
    • Сумма трансфера составила около 30 млн фунтов.
    • В составе лондонцев форвард сыграл в 49 матчах и забил девять голов.
    • Спустя два года футболист был отдан в аренду «Милану»

    Источник: Vesti.ua

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