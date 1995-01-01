Тухель – о Неймаре: «Он достаточно ранимый парень, но у него получилось справиться»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, какую позицию занимает в конфликте форварда Неймара и болельщиков парижан.
«Неймару пришлось непросто, потому что он достаточно ранимый парень, но у него получилось справиться. Это жизнь. Я понимаю и болельщиков, которые переживали во время трансферного окна. Не хочу осуждать их. Это было нелегко. Неймару еще нужно прибавлять. Ему потребуется несколько игр, чтобы обрести ритм и восстановить игровой тонус», – заявил Тухель.
- В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» минимально обыграл «Страсбур».
- Единственный мяч забил Неймар на последних минутах игры.
- Из-за желания бразильца вернуться в «Барселону» болельщики освистывают форварда и выражают недовольство его нахождением в команде.