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    Тухель – о Неймаре: «Он достаточно ранимый парень, но у него получилось справиться»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, какую позицию занимает в конфликте форварда Неймара и болельщиков парижан.

    «Неймару пришлось непросто, потому что он достаточно ранимый парень, но у него получилось справиться. Это жизнь. Я понимаю и болельщиков, которые переживали во время трансферного окна. Не хочу осуждать их. Это было нелегко. Неймару еще нужно прибавлять. Ему потребуется несколько игр, чтобы обрести ритм и восстановить игровой тонус», – заявил Тухель.

    • В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» минимально обыграл «Страсбур».
    • Единственный мяч забил Неймар на последних минутах игры.
    • Из-за желания бразильца вернуться в «Барселону» болельщики освистывают форварда и выражают недовольство его нахождением в команде.

    Источник: Goal.com

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