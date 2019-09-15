Быстров: «Кононов не руководит игроками «Спартака». Сколько можно это терпеть?»

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение московского клуба от «Урала» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.

«После каждого проигрыша «Спартака» начинается разговор про увольнение Кононова. Конечно, эта игра может повлиять на развитие его карьеры. Сколько можно терпеть и смотреть? Видно, что тренер не руководит своими игроками. Кто в лес, кто по дрова.

Чего нам лапшу на уши вешают? Нам говорят, что купили вот таких футболистов, надо подождать. Ну объявите сразу, что в этом сезоне команда будет бороться за седьмое место, тогда все вопросы снимаются», – заявил бывший полузащитник.