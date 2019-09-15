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    Быстров: «Кононов не руководит игроками «Спартака». Сколько можно это терпеть?»

    Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение московского клуба от «Урала» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.

    «После каждого проигрыша «Спартака» начинается разговор про увольнение Кононова. Конечно, эта игра может повлиять на развитие его карьеры. Сколько можно терпеть и смотреть? Видно, что тренер не руководит своими игроками. Кто в лес, кто по дрова.

    Чего нам лапшу на уши вешают? Нам говорят, что купили вот таких футболистов, надо подождать. Ну объявите сразу, что в этом сезоне команда будет бороться за седьмое место, тогда все вопросы снимаются», – заявил бывший полузащитник.

    • Быстров выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
    • После поражения «Спартак» опустился на шестое место.
    • Отрыв от лидирующего «Зенита» – шесть очков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2019 08:40
    Комментарии49
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      Рейтинг: +13760

      shinnik 15 сентября, 17:34

      "Я смотрю на тебя, в телевизоре ты,
      А я на диване, в городе N дожди.
      Замыкание, бах, и встали трамваи,
      Травма черепно-мозговая, моя любовь.

      Вот бабла накоплю
      И к тебе доплыву, долечу, доеду.
      Рядом с тобой поселюсь,
      Ты будешь рада такому соседу.
      Мы из России, народ простой,
      Я тебе сразу скажу: "Здорово".
      А ты улыбнёшься и скажешь мне -
      Я так ждала тебя, Вова."
      (С)
      Подпись.

      Народная команда.

      0
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      Рейтинг: +4370

      subbotaspartak 15 сентября, 16:43

      Изначально было неясно - зачем его брали?
      На какие медали?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8506

      Диктор 15 сентября, 14:18

      Согласен с ним полностью.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      житель СПб 15 сентября, 13:29

      А может быть дело решится, если отправить в отставку не Кононова, а Цорна?!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +662

      Taps > житель СПб 15 сентября, 17:28

      Обоих.

      1
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      Рейтинг: +1108

      Дедуктор 15 сентября, 13:19

      Если Кононов так люб Федунку с Цорном, то можно его не гнать. Пусть стоит манекеном на бровке. Но тогда надо вернуть Рианчу. Будут эмоции. Общение с журналюгами станет настоящим шоу. Как и положено попсовой команде.
      Да, и чисто в футбольный грамоте испанец намного сильнее Пиджака. Нормальный тандем получится.
      Еще плюс: Рианча с любым членом команды контакт найдет. Даже если гниду Глушака с ахматовской лавки вернуть, будет контакт.

      0
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      Рейтинг: +889

      опус 2 15 сентября, 13:14

      Белорусские специалисты -Кононов и Гончаренко , работают на своём уровне А вот что ожидало от них руководство клубов ,это вопрос

      2
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      Рейтинг: +2903

      САДЫЧОК 15 сентября, 13:04

      Гнать его надо , и побыстрее ! Все равно уволят его , но чем позже -тем ХУЖЕ !

      1
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    • ...
      Рейтинг: -11270

      Январь 59 15 сентября, 12:50

      Сначала был виноват Каррера,Потом Глушаков . Теперь Кононов плохой. Я уже сбился со счёту, от замены гендиров, стартренов. Кого только не было. И Карпин и Черчесов, и Каррера, и Аленичев, и Эмери. Один сезон вытащили Спартака за уши в чемпионы, от счастья все ослепли, а слушать , что со всех сторон вам говорили , никто ничего не хотел. Не хотят играть в полную силу ни Джикия, ни Зобнин, ни Ещенко, ни Кутепов, ни Максименко. Пол команды распродали, а толку??? Кононова превратили в потрепаный пиджак. Команду в посмешище. Фратрия возмнила себя вершителем судеб. Каждый болельщик , чуть ли не эксперт знающий кто и что должен в команде делать , а по большому счёту , как в басне Крылова-"Лебедь рак и щука". Создаётся впечатление, что повторяется история, скоро Спартак вылетит в пердив, и только после того , как трибуны будут пустые , кто то , что то начнёт думать, а не просто спорить деньгами.

      3
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      ...
      Рейтинг: +268

      seth343 > Январь 59 15 сентября, 14:06

      тебе то не похер ли?

      -1
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      Рейтинг: +1231

      Бриг 15 сентября, 12:33

      Что-то давно усатого "поэта" не слышно. Карреру-то лихо убрал при поддержке болел. Потом те же болелы убрали Глушакова, которого обвинили как раз в сливе тренера. Теперь сливают Кононова. Цирк не сгорел и клоуны не разбежались.

      3
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      Рейтинг: +4081

      la verdad > Бриг 15 сентября, 12:50

      Сжечь цирк!!!

      2
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      Рейтинг: +2068

      InterMilLano1908 15 сентября, 12:18

      Ну и где те которые говорили что пиджак уделает Гончаренко в этом году?)))

      1
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      Рейтинг: +1231

      Бриг > InterMilLano1908 15 сентября, 12:27

      Если Олег Георгиевич Кононов уйдет сейчас, то будет еще хуже.

      1
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      Рейтинг: -11270

      Январь 59 > InterMilLano1908 15 сентября, 12:52

      А что уже заканчивается сезон? Гончаренко уже вывел свой клуб на пьедестал?

      2
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      Рейтинг: +2903

      САДЫЧОК > Бриг 15 сентября, 13:05

      Олег Георгиевич пусть остается -а Кононов уходит !

      1
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      Рейтинг: +139

      житель СПб > Бриг 15 сентября, 13:26

      При всем уважении к нему - если отношения в коллективе в целом не изменятся, то смена тренера сможет перезагрузить ситуацию. Так и с Каррерой оказалось. Хотя я согласен - Кононов не виноват.

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