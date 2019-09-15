Быстров: «Кононов не руководит игроками «Спартака». Сколько можно это терпеть?»

"Я смотрю на тебя, в телевизоре ты,
А я на диване, в городе N дожди.
Замыкание, бах, и встали трамваи,
Травма черепно-мозговая, моя любовь.
Вот бабла накоплю
И к тебе доплыву, долечу, доеду.
Рядом с тобой поселюсь,
Ты будешь рада такому соседу.
Мы из России, народ простой,
Я тебе сразу скажу: "Здорово".
А ты улыбнёшься и скажешь мне -
Я так ждала тебя, Вова."
(С)
Подпись.
Народная команда.
Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение московского клуба от «Урала» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.
«После каждого проигрыша «Спартака» начинается разговор про увольнение Кононова. Конечно, эта игра может повлиять на развитие его карьеры. Сколько можно терпеть и смотреть? Видно, что тренер не руководит своими игроками. Кто в лес, кто по дрова.
Чего нам лапшу на уши вешают? Нам говорят, что купили вот таких футболистов, надо подождать. Ну объявите сразу, что в этом сезоне команда будет бороться за седьмое место, тогда все вопросы снимаются», – заявил бывший полузащитник.
- Быстров выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
- После поражения «Спартак» опустился на шестое место.
- Отрыв от лидирующего «Зенита» – шесть очков.