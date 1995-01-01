Покеттино: «Бекхэм сказал, что хотел бы сыграть за «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм попросил заявить его в команду, чтобы тот мог сыграть на новом стадионе лондонского клуба.
«У меня был разговор с Дэвидом Бекхэмом. Он сказал, что хотел бы вернуться в футбол, хотел бы играть за «Тоттенхэм», потому что наш стадион невероятен.
Для нас важно принять этот стадион, как свой дом, чувствовать себя здесь комфортно. Думаю, со временем это придет, а соперникам будет еще сложнее переигрывать нас здесь», – сказал Покеттино.
Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году.
- Открытие стадиона «Тоттенхэма» состоялось весной 2019 года.
- Его вместительность 62062 мест.
- Строительство заняло три года.