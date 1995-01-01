Покеттино: «Бекхэм сказал, что хотел бы сыграть за «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм попросил заявить его в команду, чтобы тот мог сыграть на новом стадионе лондонского клуба.

«У меня был разговор с Дэвидом Бекхэмом. Он сказал, что хотел бы вернуться в футбол, хотел бы играть за «Тоттенхэм», потому что наш стадион невероятен.

Для нас важно принять этот стадион, как свой дом, чувствовать себя здесь комфортно. Думаю, со временем это придет, а соперникам будет еще сложнее переигрывать нас здесь», – сказал Покеттино.

Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году.