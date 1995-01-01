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    Покеттино: «Бекхэм сказал, что хотел бы сыграть за «Тоттенхэм»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм попросил заявить его в команду, чтобы тот мог сыграть на новом стадионе лондонского клуба.

    «У меня был разговор с Дэвидом Бекхэмом. Он сказал, что хотел бы вернуться в футбол, хотел бы играть за «Тоттенхэм», потому что наш стадион невероятен.

    Для нас важно принять этот стадион, как свой дом, чувствовать себя здесь комфортно. Думаю, со временем это придет, а соперникам будет еще сложнее переигрывать нас здесь», – сказал Покеттино.

    Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году.

    • Открытие стадиона «Тоттенхэма» состоялось весной 2019 года.
    • Его вместительность 62062 мест.
    • Строительство заняло три года.

    Источник: Sky Sports

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