Божович: «Взял бы в «Крылья Советов» и Кокорина, и Мамаева»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рад, что Александр Кокорин выйдет на свободу условно-досрочно. Черногорец взял бы форварда в самарский клуб.
— Рады, что Кокорин, наконец, выходит на свободу?
— Конечно! Надеюсь, он еще сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. А вообще жаль, что он попал в эту историю.
— Будь у вас возможность взять его в «Крылья», взяли бы?
— Я бы взял и Кокорина, и Павла Мамаева.
- Игроки были осуждены за избиение двух человек в Москве в 2018 году.
- Оба футболиста выйдут на свободу 17 сентября.
- Есть информация, что Кокорин будет выступать за «Сочи».