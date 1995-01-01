Божович: «Взял бы в «Крылья Советов» и Кокорина, и Мамаева»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рад, что Александр Кокорин выйдет на свободу условно-досрочно. Черногорец взял бы форварда в самарский клуб.

— Рады, что Кокорин, наконец, выходит на свободу?

— Конечно! Надеюсь, он еще сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. А вообще жаль, что он попал в эту историю.

— Будь у вас возможность взять его в «Крылья», взяли бы?

— Я бы взял и Кокорина, и Павла Мамаева.