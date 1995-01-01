Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Божович: «Взял бы в «Крылья Советов» и Кокорина, и Мамаева»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рад, что Александр Кокорин выйдет на свободу условно-досрочно. Черногорец взял бы форварда в самарский клуб.

    — Рады, что Кокорин, наконец, выходит на свободу?

    — Конечно! Надеюсь, он еще сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. А вообще жаль, что он попал в эту историю.

    — Будь у вас возможность взять его в «Крылья», взяли бы?

    — Я бы взял и Кокорина, и Павла Мамаева.

    • Игроки были осуждены за избиение двух человек в Москве в 2018 году.
    • Оба футболиста выйдут на свободу 17 сентября.
    • Есть информация, что Кокорин будет выступать за «Сочи».

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru