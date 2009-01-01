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    Лангле: «Суарес был зол из-за того, что не играл. Убежден, лучшее у Луиса еще впереди»

    Защитник «Барселоны» Клеман Лангле прокомментировал дубль Луиса Суареса в матче четвертого тура Примеры против «Валенсии» (5:2). Каталонцы поднялись на четвертую строчку в таблице.

    «Когда Суарес на поле, он никогда не сдается. Некоторое время назад Луис был зол, потому что не играл. Убежден, что лучшее у Суареса еще впереди», – цитирует Лангле Sport.es.

    • 32-летний уругваец вышел на третье место в списке бомбардиров «Барселоны» в истории Примеры.
    • Голы «Валенсии» стали дебютными в сезоне для Суареса.
    • На следующей неделе «Барселона» сыграет в Лиге чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    Источник: Sport.es

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