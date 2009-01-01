Лангле: «Суарес был зол из-за того, что не играл. Убежден, лучшее у Луиса еще впереди»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле прокомментировал дубль Луиса Суареса в матче четвертого тура Примеры против «Валенсии» (5:2). Каталонцы поднялись на четвертую строчку в таблице.

«Когда Суарес на поле, он никогда не сдается. Некоторое время назад Луис был зол, потому что не играл. Убежден, что лучшее у Суареса еще впереди», – цитирует Лангле Sport.es.