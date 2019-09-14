Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Тренер сборной Испании Морено: «Федерация работает, чтобы Фати выступал за нашу команду»

    Главный тренер сборной Испании Роберт Морено рассказал, что форвард «Барселоны» Ансу Фати может выступать за его команду. Футболист родился в Гвинее-Биссау и имеет гражданство этой страны.

    «Я не занимаюсь этим вопросом. Федерация работает над тем, что Фати выступал за нас. Затем решение примет сам футболист. Этот игрок – радость для «Барселоны». Надеемся, что сборной Испании удастся его получить», – сказал Морено.

    • Фати отличился в двух последних матчах Примеры.
    • Африканцу 16 лет.
    • «Барселона» в Примере идет четвертой.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru