Тренер сборной Испании Морено: «Федерация работает, чтобы Фати выступал за нашу команду»

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено рассказал, что форвард «Барселоны» Ансу Фати может выступать за его команду. Футболист родился в Гвинее-Биссау и имеет гражданство этой страны.

«Я не занимаюсь этим вопросом. Федерация работает над тем, что Фати выступал за нас. Затем решение примет сам футболист. Этот игрок – радость для «Барселоны». Надеемся, что сборной Испании удастся его получить», – сказал Морено.