Владелец «Фиорентины»: «Видели, как сыграл 36-летний Рибери? Он был лучше Роналду!»

Руководитель «Фиорентины» Рокко Коммиссо оценил матч третьего тура Серии А против «Ювентуса» (0:0). Туринцы впервые в сезоне потеряли очки.

«Я счастлив, ребята выложились по максимуму. Видели, как сыграл 36-летний Франк Рибери? Он был лучше Криштиану Роналду. А наши итальянские футболисты были феноменальны.

Спустя время я хочу помочь «Фиорентине» выиграть что-нибудь. Сейчас мы уже продали абонементов больше, чем за последние 30 лет», – приводит слова Коммиссо Football Italia.