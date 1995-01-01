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    Владелец «Фиорентины»: «Видели, как сыграл 36-летний Рибери? Он был лучше Роналду!»

    Руководитель «Фиорентины» Рокко Коммиссо оценил матч третьего тура Серии А против «Ювентуса» (0:0). Туринцы впервые в сезоне потеряли очки.

    «Я счастлив, ребята выложились по максимуму. Видели, как сыграл 36-летний Франк Рибери? Он был лучше Криштиану Роналду. А наши итальянские футболисты были феноменальны.

    Спустя время я хочу помочь «Фиорентине» выиграть что-нибудь. Сейчас мы уже продали абонементов больше, чем за последние 30 лет», – приводит слова Коммиссо Football Italia.

    • Рибери пришел в «Фиорентину» летом из «Баварии».
    • Команда из Флоренции за три тура ни разу не победила.
    • Следующий соперник – «Аталанта».

    Источник: Football Italia

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