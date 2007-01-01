Первые 11 голов «Челси» при Лэмпарде забили собственные воспитанники моложе 22 лет

В пятом туре АПЛ «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (5:2). Все голы в игре забили собственные воспитанники клуба.

Всего в текущем сезоне чемпионата Англии лондонцы поразили чужие ворота 11 раз. Все мячи на счету своих воспитанников моложе 22 лет: Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Фикайо Томори.