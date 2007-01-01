Первые 11 голов «Челси» при Лэмпарде забили собственные воспитанники моложе 22 лет

еще 15 лет назад, было, безумно интересно наблюдать, и болеть за командами, которые переманивают к себе сильнейших. сейчас же,больше, приятно переживать за команды, у которых получается делать игру на собственных ребятах! Рад, что Челси, оказался в такой ситуации, в этом году....Приятно наблюдать, за тем, как молодые ребята используют свой шанс, и превращаются в яркие звезды!
В пятом туре АПЛ «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (5:2). Все голы в игре забили собственные воспитанники клуба.
Всего в текущем сезоне чемпионата Англии лондонцы поразили чужие ворота 11 раз. Все мячи на счету своих воспитанников моложе 22 лет: Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Фикайо Томори.
- «Челси» идет в таблице на пятом месте.
- На следующей неделе в Лиге чемпионов лондонцы сыграют с «Валенсией».
- Следующий соперник по АПЛ – «Ливерпуль».