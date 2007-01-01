Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Первые 11 голов «Челси» при Лэмпарде забили собственные воспитанники моложе 22 лет

    В пятом туре АПЛ «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (5:2). Все голы в игре забили собственные воспитанники клуба.

    Всего в текущем сезоне чемпионата Англии лондонцы поразили чужие ворота 11 раз. Все мячи на счету своих воспитанников моложе 22 лет: Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Фикайо Томори.

    • «Челси» идет в таблице на пятом месте.
    • На следующей неделе в Лиге чемпионов лондонцы сыграют с «Валенсией».
    • Следующий соперник по АПЛ – «Ливерпуль».

    Источник: твиттер Okko Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6

      ilmars 9 минут назад

      еще 15 лет назад, было, безумно интересно наблюдать, и болеть за командами, которые переманивают к себе сильнейших. сейчас же,больше, приятно переживать за команды, у которых получается делать игру на собственных ребятах! Рад, что Челси, оказался в такой ситуации, в этом году....Приятно наблюдать, за тем, как молодые ребята используют свой шанс, и превращаются в яркие звезды!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru