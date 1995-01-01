Кононов – после проигрыша «Уралу»: «Старались, хотели, но атаки были не так продуманы, чтобы их завершить»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче девятого тура РПЛ против «Урала» (1:2). Это третий проигрыш для москвичей подряд.

«Первый тайм отыграли неплохо, хорошая скорость, темп. Был активный отбор, прессинг. Второй тайм начали неудачно, позволяли сопернику пользоваться пространством.

Не удалось сравнять счeт, старались, хотели, но, к сожалению, атаки были не так продуманы, чтобы их завершить. Самуэль Жиго выдвинулся вперeд, но этого мало», – считает Кононов.