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    Кононов – после проигрыша «Уралу»: «Старались, хотели, но атаки были не так продуманы, чтобы их завершить»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче девятого тура РПЛ против «Урала» (1:2). Это третий проигрыш для москвичей подряд.

    «Первый тайм отыграли неплохо, хорошая скорость, темп. Был активный отбор, прессинг. Второй тайм начали неудачно, позволяли сопернику пользоваться пространством.

    Не удалось сравнять счeт, старались, хотели, но, к сожалению, атаки были не так продуманы, чтобы их завершить. Самуэль Жиго выдвинулся вперeд, но этого мало», – считает Кононов.

    • «Спартак» остался на шестом месте в таблице.
    • «Урал» поднялся на восьмую строчку.
    • Лидирует в РПЛ «Краснодар».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:06
    Комментарии40
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      Рейтинг: +1252

      Фан666 16 секунд назад

      Просто сказал бы - я говно и команду говенную собрал. Дарование тиль после Спартака нужен будет только витесу не более. Спартак может только грубить игроков, вот и краля попрут из сборной Чехии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      Иван Петров 1986 16 минут назад

      И это тренер говорит. А кто их должен продумывать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1014

      Boeung777 29 минут назад

      А кто же это их не продумал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17661

      VVM1964 29 минут назад

      Даже не знаю отчего больше тошно - от поражения команды или от этого комментария (((

      5
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      ...
      Рейтинг: +1014

      Boeung777 > VVM1964 26 минут назад

      Бл@ть,реально тошнит от этого безэмоционально, бесхребетного клоуна. Хотя раньше никогда по поводу тренера не высказывался.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3553

      nik55 31 минуту назад

      пиджак--- но атаки были не так продуманы----ты это игрокам должен довести а не болельщикам -----пока ты в команде толку не будет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +848

      eleng 35 минут назад

      Пора в химчистку, забрать уже все пиджачки и воннн...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2166

      nemolod 37 минут назад

      Теперь мне понятно,почему с Каррерой выиграли чемпионат-итальянец постоянно тормошил игроков в хорошем смысле слова,не давая расхолаживаться и успокаиваться на достигнутом и некоторым это стало не нравиться-понятно ,сил то уходит на это гораздо больше! Так что следующий тренер для команды должен быть энергичным и где-то диктатором!

      10
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      Рейтинг: +175

      Николай71 > nemolod 17 минут назад

      Каррера в Москве, но Федун его не заметит...

      1
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      Рейтинг: +1241

      Ден 781 37 минут назад

      Да не, норм, предсказуемо ! Теперь можно на каждую игру эти слова ! Хррртьфу !!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4478

      ilichkadr 37 минут назад

      Создается ощущение, что Кононов сторонний наблюдатель, вообще не руководит командой. Жиго выдвинулся вперед, кто-то в носу ковырялся, третий всю игру проспал........ Нет слов, детский лепет и это говорит человек, которому платят огромные бабки. За что!!!!!!?????

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4944

      Старикан 39 минут назад

      Сколько же это может продолжаться?

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