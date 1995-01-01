Мариу, Смолов, Полоз и Нобоа – в стартовых составах «Локомотива» и «Сочи», Заболотный – в запасе

Заболотного на поле!!!!
он сальто будет делать...
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Локомотива» на очный матч 9-го тура российской Премьер-лиги.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Карапетян.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов.
- Матч состоится на стадионе «Фишт»
- Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.