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    Мариу, Смолов, Полоз и Нобоа – в стартовых составах «Локомотива» и «Сочи», Заболотный – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Локомотива» на очный матч 9-го тура российской Премьер-лиги.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Карапетян.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов.

    • Матч состоится на стадионе «Фишт»
    • Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:08
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +32574

      portero 19 минут назад

      Заболотного на поле!!!!
      он сальто будет делать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7026

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Как так-то главная звезда РПЛ в запасе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      Mister_Tomsk 27 минут назад

      1:3 !!!!!!!!!!!!!

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