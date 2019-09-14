Зидан – о победе над «Леванте»: «Первый тайм провели феноменально, но нужно играть лучше в течение всего матча»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 4-го тура Примеры против «Леванте».

«Первый тайм провели феноменально: были голы и хорошая игра. Второй тайм получился более сложным, особенно на старте. Трудно, когда соперник забивает гол в начале. Нужно играть лучше в течение всего матча, показывать такую игру, как до перерыва, все 90 минут.

Мы знаем, что можем прогрессировать, необходимо сохранять спокойствие. Сейчас я не хочу искать оправдания», – сказал Зидан.