Зидан – о победе над «Леванте»: «Первый тайм провели феноменально, но нужно играть лучше в течение всего матча»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 4-го тура Примеры против «Леванте».
«Первый тайм провели феноменально: были голы и хорошая игра. Второй тайм получился более сложным, особенно на старте. Трудно, когда соперник забивает гол в начале. Нужно играть лучше в течение всего матча, показывать такую игру, как до перерыва, все 90 минут.
Мы знаем, что можем прогрессировать, необходимо сохранять спокойствие. Сейчас я не хочу искать оправдания», – сказал Зидан.
- «Реал» победил «Леванте» со счетом 3:2.
- К перерыву мадридцы выигрывали 3:0.
- Столичная команда поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры.