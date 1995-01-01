Гвардиола: «Ляпорт выбыл на пять-шесть месяцев»

зашибись... что-то у Сити постоянно чехарда в защите
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Эмерика Ляпорта. На прошлой неделе он перенес операцию на мениске.
«Он выбыл на длительный срок. Пять-шесть месяцев. Вернется не раньше следующего года», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.
- Француз перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в 2018 году за 65 миллионов евро.
- В текущем сезоне 25-летний защитник провел четыре матча в АПЛ.
- «Манчестер Сити» в чемпионате Англии идет на втором месте.