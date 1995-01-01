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    Гвардиола: «Ляпорт выбыл на пять-шесть месяцев»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Эмерика Ляпорта. На прошлой неделе он перенес операцию на мениске.

    «Он выбыл на длительный срок. Пять-шесть месяцев. Вернется не раньше следующего года», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

    • Француз перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в 2018 году за 65 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 25-летний защитник провел четыре матча в АПЛ.
    • «Манчестер Сити» в чемпионате Англии идет на втором месте.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8238

      Cules2013 43 минуты назад

      зашибись... что-то у Сити постоянно чехарда в защите

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