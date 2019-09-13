Ларссон – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: «Можем на 100 процентов сконцентрироваться на РПЛ. Мы получаем преимущество»

Футболист «Спартака» Джордан Ларссон нашел плюсы от вылета команды из квалификации Лиги Европы. Россияне в августе не смогли пройти «Брагу».

— «Спартак» не сумел пройти в групповой турнир Лиги Европы. Понятно, что это большая неудача. Но в плане борьбы в чемпионате это дает команде преимущество, согласны?

— Да, в этом есть логика. Мы можем на сто процентов сконцентрироваться на Премьер-Лиге. Для восстановления сил лучше играть один матч в неделю, а не два. Мы получаем преимущество над «Зенитом», «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА. Нужно воспользоваться этой свежестью и набирать максимум очков.