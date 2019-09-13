Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Ларссон – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: «Можем на 100 процентов сконцентрироваться на РПЛ. Мы получаем преимущество»

    Футболист «Спартака» Джордан Ларссон нашел плюсы от вылета команды из квалификации Лиги Европы. Россияне в августе не смогли пройти «Брагу».

    — «Спартак» не сумел пройти в групповой турнир Лиги Европы. Понятно, что это большая неудача. Но в плане борьбы в чемпионате это дает команде преимущество, согласны?

    — Да, в этом есть логика. Мы можем на сто процентов сконцентрироваться на Премьер-Лиге. Для восстановления сил лучше играть один матч в неделю, а не два. Мы получаем преимущество над «Зенитом», «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА. Нужно воспользоваться этой свежестью и набирать максимум очков.

    • Ларссон в текущем сезоне РПЛ провел четыре матча, забил гол.
    • «Спартак» в таблице идет шестым.
    • Завтра, 14 сентября, москвичи дома встретятся с «Уралом».

    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +442

      JI e x a 15 минут назад

      Лоси тупоголовые, нахрена вы лезете в ЕК, чтобы вылетать оттуда, подводить страну, и бороться потом за мифическое чемпионство? Контрацептивы-они и в Африке контрацептивы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1538

      erma 40 минут назад

      Как эта песня надоела, ее мы слышим каждый год.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      fabio_c 56 минут назад

      да кому вообще эти еврокубки нужны? их кто-то смотрит?=)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10574

      Garrincha58 > fabio_c 46 минут назад

      мне нужны но в основном смотрю матчи зарубежных команд за нашими смотреть больно постоянно проигрывают

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73699
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru