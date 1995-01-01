Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Дуглас Сантос: «Удивляет, что Жирков в 36 лет настолько силен. Это что-то невероятное. Сумасшествие. Юрий доиграет до 40 лет»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отозвался о партнере Юрии Жиркове. Воспитаннику тамбовского футбола 36 лет, и его продолжают вызывать в сборную России.

    – Вас не удивляет, что он в 36 лет настолько силен?

    – Конечно, удивляет. Я сам бы хотел доиграть до такого возраста, ведь футбол — это трудный вид спорта. И в 36 играть так — это что-то невероятное. Надеюсь, также буду продолжать выступления до 36, в том числе за сборную.

    – Они одного года с Дани Алвесом. Кто из них сейчас круче?

    – Да, их можно сравнить. Мы все понимаем, что у них приличный возраст. Для меня их уровень — сумасшествие. Они прекрасно действуют не только в обороне, но и в атаке. Уверен, оба доиграют до 40 лет.

    • Бразилец пришел в «Зенит» летом из «Гамбурга».
    • Сантос не пропустил ни одного матча РПЛ в текущем сезоне.
    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73699
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru