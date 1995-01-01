Дуглас Сантос: «Удивляет, что Жирков в 36 лет настолько силен. Это что-то невероятное. Сумасшествие. Юрий доиграет до 40 лет»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отозвался о партнере Юрии Жиркове. Воспитаннику тамбовского футбола 36 лет, и его продолжают вызывать в сборную России.

– Вас не удивляет, что он в 36 лет настолько силен?

– Конечно, удивляет. Я сам бы хотел доиграть до такого возраста, ведь футбол — это трудный вид спорта. И в 36 играть так — это что-то невероятное. Надеюсь, также буду продолжать выступления до 36, в том числе за сборную.

– Они одного года с Дани Алвесом. Кто из них сейчас круче?

– Да, их можно сравнить. Мы все понимаем, что у них приличный возраст. Для меня их уровень — сумасшествие. Они прекрасно действуют не только в обороне, но и в атаке. Уверен, оба доиграют до 40 лет.