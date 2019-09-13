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    Цорн: «Шюррле дает импульс «Спартаку». Тренеры советуются с Андре»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поговорил о роли в команде Андре Шюррле. Немца арендовали летом у дортмундской «Боруссии».

    — В чем особенность Шюррле?

    — Андре дает импульс команде, молодым игрокам. Думаю, вы это прекрасно видите по матчам и открытым тренировкам. Он — прекрасный парень и тренеры с ним даже советуются. Но все это без всякого давления, очень доброжелательно. Думаю, что с Шюррле мы угадали, несмотря на то, что по возрасту он не совсем вписывается. Шюррле ведь и молодых подтягивает — Крала, Джордана, Тиля — общается с ними вне поля, поддерживает.

    — Когда срабатывает опция по Шюррле? Когда вам надо принять решение?

    — В любой момент до середины мая.

    — А есть опция по количеству матчей, или решение принимать «Спартаку»?

    — Мы решаем. Решили — взяли. Пишем в Дортмунд — и они обязаны нам его продать.

    — А сам Шюррле может отказаться?

    — Конечно, требуется и его согласие, мы же не можем заставить его заключить с нами трудовой договор.

    • Шюррле в текущем сезоне РПЛ провел четыре матча, забил гол, сделал результативный пас.
    • Завтра, 14 сентября, «Спартак» сыграет дома с «Уралом».
    • Москвичи в таблице идут шестыми.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +904

      Стаz 31 минуту назад

      Смотрел несколько игр Спартака с его участием, он на голову выше остальных, возможно самый топовый игрок рпл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19893

      oyabun 35 минут назад

      Надеемся на Шурика. Футболист опытный и грамотный, хочется надеяться что будет своим примером увлекать остальных членов команды.

      0
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      Рейтинг: +1217

      Борат 1 час назад

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