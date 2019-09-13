Цорн: «Шюррле дает импульс «Спартаку». Тренеры советуются с Андре»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поговорил о роли в команде Андре Шюррле. Немца арендовали летом у дортмундской «Боруссии».

— В чем особенность Шюррле?

— Андре дает импульс команде, молодым игрокам. Думаю, вы это прекрасно видите по матчам и открытым тренировкам. Он — прекрасный парень и тренеры с ним даже советуются. Но все это без всякого давления, очень доброжелательно. Думаю, что с Шюррле мы угадали, несмотря на то, что по возрасту он не совсем вписывается. Шюррле ведь и молодых подтягивает — Крала, Джордана, Тиля — общается с ними вне поля, поддерживает.

— Когда срабатывает опция по Шюррле? Когда вам надо принять решение?

— В любой момент до середины мая.

— А есть опция по количеству матчей, или решение принимать «Спартаку»?

— Мы решаем. Решили — взяли. Пишем в Дортмунд — и они обязаны нам его продать.

— А сам Шюррле может отказаться?

— Конечно, требуется и его согласие, мы же не можем заставить его заключить с нами трудовой договор.