«Барселона», «Реал», «Бавария» и «Боруссия» заинтересованы в Хаверце

Четыре клуба следят за полузащитником «Байера» Каем Хаверцем. Bild пишет об интересе «Баварии», «Барселоны», «Реала» и дортмундской «Боруссии».
Летом леверкузенцы отказались продавать футболиста за 90 миллионов евро. Именно столько составляет рыночная стоимость 20-летнего игрока.
- В сезоне-2018/19 Хаверц провел за «Байер» 42 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт хавбека с леверкузенцами рассчитан до 2022 года.
- «Байер» – соперник «Локомотива» по группе Лиги чемпионов.