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    «Барселона», «Реал», «Бавария» и «Боруссия» заинтересованы в Хаверце

    Четыре клуба следят за полузащитником «Байера» Каем Хаверцем. Bild пишет об интересе «Баварии», «Барселоны», «Реала» и дортмундской «Боруссии».

    Летом леверкузенцы отказались продавать футболиста за 90 миллионов евро. Именно столько составляет рыночная стоимость 20-летнего игрока.

    • В сезоне-2018/19 Хаверц провел за «Байер» 42 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт хавбека с леверкузенцами рассчитан до 2022 года.
    • «Байер» – соперник «Локомотива» по группе Лиги чемпионов.

    Источник: Bild

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