«Барселона», «Реал», «Бавария» и «Боруссия» заинтересованы в Хаверце

Четыре клуба следят за полузащитником «Байера» Каем Хаверцем. Bild пишет об интересе «Баварии», «Барселоны», «Реала» и дортмундской «Боруссии».

Летом леверкузенцы отказались продавать футболиста за 90 миллионов евро. Именно столько составляет рыночная стоимость 20-летнего игрока.