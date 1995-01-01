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    Дзюба: «Очень благодарен «Арсеналу» за многое. Там поддержали меня, когда все отвернулись»

    В 20:00 по Москве начнется матч девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом». Нападающий хозяев Артем Дзюба рассказал, что для него значит тульский клуб.

    «Это будет тяжелая игра. Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен «Арсеналу» за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда. В частности, Гураму Аджоеву (президент «Арсенала» — прим. «Бомбардир»), Алексею Дюмину (губернатор Тульской области — прим. «Бомбардир») и Миодрагу Божовичу. Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись», – сказал Дзюба «Известиям».

    • Форвард был в аренде в «Арсенале» в 2018 году.
    • Дзюба провел за полгода в клубе десять матчей в РПЛ, забил шесть голов.
    • «Зенит» сейчас не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +921

      Genz 26 минут назад

      В зените добро отсутствует. По новому контракту с зимы , Артем, проси с зенитовских злых людей 5 миллионов евро в год. Без тебя они будут бороться только за ле.

      1
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      Рейтинг: +497

      Randy Ram 58 минут назад

      А Томь, а Ростов??? В Ростове конечно связка с Ананидзе хорошая получилась... тогда то и начали Дзюбу называть Дзюбиньо )))))

      0
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      Рейтинг: +835

      ААМ 1 час назад

      Молодец. Уважаю людей, которые помнят добро, сделанное им.

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