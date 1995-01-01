Дзюба: «Очень благодарен «Арсеналу» за многое. Там поддержали меня, когда все отвернулись»

В 20:00 по Москве начнется матч девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом». Нападающий хозяев Артем Дзюба рассказал, что для него значит тульский клуб.

«Это будет тяжелая игра. Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен «Арсеналу» за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда. В частности, Гураму Аджоеву (президент «Арсенала» — прим. «Бомбардир»), Алексею Дюмину (губернатор Тульской области — прим. «Бомбардир») и Миодрагу Божовичу. Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись», – сказал Дзюба «Известиям».